徐國勇：黃國昌走讀勒警不甩北市警傳喚 是看不起蔣萬安

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
徐國勇今天主持民進黨直播節目「午青LIVE」。圖／行政院提供
徐國勇今天主持民進黨直播節目「午青LIVE」。圖／行政院提供

民眾黨主席黃國昌日前號召群眾「走讀」與警方爆發衝突，台北市警局依「集會遊行法」通知他到案說明遭拒，全案將函送台北地檢偵辦。民進黨秘書長徐國勇批評，依「刑事訴訟法」規定，各縣市首長負責指揮縣市警察，北市警局用妨害公務傳訊黃國昌遭拒，「我下個結論，黃國昌看不起蔣萬安」。

徐國勇認為，黃國昌是立委，會期中受保護傘保護，連檢察官都不能拘提，但民眾黨曾說兩年條款一定實施，再一個會期黃就不是立委，屆時檢察官傳喚若不到庭，可以立即拘提，「你能拒絕警察、拒絕檢察官傳訊的日子沒多久啦」。

黃國昌等人8月30日舉辦司改走讀活動，在台北市中正區中山南路、愛國西路口，因地處集會禁制區，與現場員警爆發推擠，期間導致8名員警受傷，黃等3人被控違法；中正一分局事後通知3人到案說明，至今15天期限已到，3人仍未到案說明，警方表示，全案將依法函送北檢偵辦。

徐國勇今天在民進黨直播節目「午青LIVE」指出，黃國昌因勒警察脖子列為被告，卻拒絕警察傳喚，如果覺得講的不對可以說清楚，為何拒絕？真正主管台北市警察局的是台北市長蔣萬安，除非處理過程牽涉中央事務，內政部警政署才會介入，否則依舊版「刑事訴訟法」，縣市首長都負責指揮縣市警察。

徐國勇指出，台北市警局以妨害公務傳訊黃國昌遭拒，「我下個結論，黃國昌看不起蔣萬安，就是這麼簡單，所以不甩警察」，警察只好移送地檢署，除非拿到拘票否則不能拘提，且黃國昌是立委，會期中受保護傘保護，連檢察官都不能拘提。

徐國勇說明，檢察官若在會期中拘提立委或議員，還要行文立法院，請立法院會開會決議逮捕通過，且藍白為立法院多數，檢察官不可能逮捕黃國昌，「他連檢察官傳喚都不會去」。

民進黨立委蔡易餘也酸，黃國昌近期視法律於無物，表現絲毫不像法律人，他想讓小草力挺「黃主席支持柯文哲」的形象，因此沒有去開自己的庭，這也不意外。

