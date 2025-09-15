增設普發現金捐國家專款？綠委支持政院設專戶

快訊

中央社／ 台北15日電

針對普發現金議題，玄奘大學台灣佛教研究中心暨宗教系主任釋昭慧呼籲行政院應增設「拒領1萬，捐入國家續命專款」選項。民進黨立委吳思瑤今天說，支持行政院成立專戶並專款專用，讓不領的民眾有正面回饋國家的選項。

立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣等人今天在立法院舉行民調記者會時，也被問到此議題。江啟臣說，台灣是自由民主的社會，尊重大家的想法，普發現金是已經決定的事情，這新台幣1萬元是每個人自己的財產，要如何運用，就尊重大家。

針對普發現金1萬元，釋昭慧質疑舉債撒幣是飲鴆止渴，呼籲行政院應增設「拒領一萬，捐入國家續命專款」選項。行政院發言人李慧芝14日說，會審慎研議相關建議可能性。

吳思瑤今天透過媒體群組發布影片指出，她支持行政院成立專戶，讓不領1萬元的民眾有一個選項可以回饋國家，她個人也會積極響應，希望用一己之力幫助國家。

吳思瑤認為，在立法院大量通過錢坑法案，以及財劃法搬走中央將近1/3的財源等情況下，國家建設發展確實受到影響，許多民眾也跟她一樣，擔心因為普發現金造成債留子孫、排擠國家長遠發展所需。

吳思瑤說，行政院若成立專戶並專款專用，能將民力有效集結、聚沙成塔，用人民力量幫助國家、度過財政困境，專戶必須公開透明，支用也要接受公共監督。

民進黨立委林俊憲表示，釋昭慧的建議反映許多民眾對於普發現金的爭議，例如不應增加國家債務，應把資源用在更適當的地方等，而台灣是多元社會，每個人都有不同看法，如果社會上有很多人有類似主張，行政院應該從善如流，增加一個捐回給國家的選項。

民進黨立委陳培瑜受訪表示，有人做這樣的呼籲，就是為了抵制之前藍白不合理、不公正毀憲亂政的政策，而行政院已有相對方案，讓普發現金1萬元是合法也合憲，她樂見人民有自己的動機跟想法，但這絕對是要建立在國家更好的前提下。

陳培瑜說，如何合法合規、公開透明，又能彈性使用，這是行政院要傷腦筋的事，至於是否需要立法院同意，這是下一個戰場，呼籲藍白立委站在為國家永續發展及更好的前提下，支持行政院提出來的專戶方案。

行政院 發現金 立法院

