再度表態了！ 高嘉瑜：2026原則會選…選什麼拭目以待

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
距離2026還有一年多，前立委高嘉瑜今主持網路節目，被網友在直播留言區直接問「2026要選嗎？」高嘉瑜當場回應「這問題好難回答，原則上應該是會選。」圖／引用直播

距離2026還有一年多，藍白合議題持續熱議，不過民進黨2026布局也正緊鑼密鼓進行中。前立委高嘉瑜今主持網路節目，被網友在直播留言區直接問「2026要選嗎？」高嘉瑜當場回應「這問題好難回答，原則上應該是會選。」

還有網友留言稱「高嘉瑜表態了」，高嘉瑜說，她2024剛卸任立委時，就曾說過「2026不會缺席」，她說，「但是要選什麼？大家拭目以待。」

高嘉瑜今天主持「新聞給問嗎？」網路節目，專訪政治學教授范世平談柯文哲、藍白合等議題。一開始先有網友留言說「是高嘉瑜害港湖愈來愈藍？」高嘉瑜直球回應，表示港湖本來就是「藍大於綠」，最早立委是蔡正元、李彥秀，甚至在她選議員之前，港湖只有2席民進黨議員，她選之後有4席，甚至還當選立委，她沒有害港湖愈來愈藍。

甚至高嘉瑜提到，當年她當議員時，她是唯一持續監督京華城、雙子星案的議員，她當年就是堅持京華城容積率要維持392％，甚至柯文哲第一任當市長時，還答應她會堅持392％，她還跟柯文哲說如果沈慶京要560％，要跟沈幫市民拿100億元，但「不是幫自己拿100億元」，當時柯文哲還答應沒問題，所以柯文哲還是要監督，「不監督就會走鐘」。

議員 高嘉瑜 柯文哲

