民調曝七成六民眾對台美關稅調降沒信心 江啟臣：衝擊眾多就業人口

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
啟思民本基金會最新民調顯示，七成六民眾對關稅調降沒信心，立法院副院長江啟臣批評，基層反映也是如此情況。記者李成蔭／攝影
啟思民本基金會最新民調顯示，七成六民眾對關稅調降沒信心，立法院副院長江啟臣批評，基層反映也是如此情況。記者李成蔭／攝影

美國對等關稅衝擊持續發酵，啟思民本基金會最新民調顯示，七成六民眾對關稅調降沒信心，立法院副院長江啟臣批評，基層反映也是如此情況，尤其製造業不只面對關稅，還有匯率，會衝擊眾多就業人口；學者專家也說，應有適當訊息讓外界了解，談判也應讓企業家協助，必以民意為後盾。

啟思民本基金會今於立法院舉辦「對等關稅對台灣中小企業衝擊民意大調查新聞發佈記者會」，江啟臣、啟思民本基金會董事兼執行長/政治大學外交系教授黃奎博、台大經濟系名譽教授林建甫、啟思民本基金會顧問/科克蘭資本公司董事長楊應超等人出席並發表分析。

據啟思民本9月最新民調顯示，七成六民眾對爭取「調降關稅稅率」及「避免疊加稅率」沒有信心，六成七民眾對加入區域經濟組織表現不滿意；超過七成四民眾擔憂「對等關稅」對中小企業衝擊，希望政府擴大對「中小微型企業」及「傳統產業」支持。

另外，六成三民眾認為企業赴美投資設廠「可能造成產業外移風險」，近二成五民眾認為「這是企業擴大全球布局」；七成三民眾對未來「經濟成長」悲觀，七成七民眾對未來「就業機會」悲觀，七成二民眾對未來「通貨膨脹」悲觀。

江啟臣指出，民調結果跟他走基層時碰到中小企業、製造業的陳情相仿，民眾感受是很實際的，雖然GDP有增加，但7月製造業景氣信號值為8.48分，為2021年1月以來最低，景氣燈號連三月呈衰退的藍燈，產業走向M型化。製造業面對的不只是關稅，還有匯率的雙重打擊，尤其製造業雇用總人數916萬人，占就業八成人口，這衝擊影響的是家庭及就業人口，政府除短期協助，更重要是長期策略。

林建甫認為，「對等關稅」計算方式非常粗糙，是以貿易逆差、報復的角度來思考，而台灣近年都沒有加入什麼重大的區域經貿組織，也難以因應。面對談判，政府應有企業家協助，並以民意為後盾。

楊應超也說，談判過程不應黑箱，有適當訊息才能讓外界看怎麼幫忙；產業不是不能去美國，但應該是品牌廠商去，比如華碩、宏碁、鼎泰豐、85度C等，但製造業就不適合，美國高成本跟法規都成為問題，政府所謂擴大投資，根本跟掏空台灣差不多。

黃奎博補充，這次民調於9月9日至9月12日期間調查，以臉書廣告發送問卷，並嚴守配額原則，有效樣本1073位20歲以上台灣民眾，抽樣誤差在95%信心水準下，為±3.01%內。

啟思民本基金會最新民調顯示，七成六民眾對關稅調降沒信心。記者李成蔭／攝影
啟思民本基金會最新民調顯示，七成六民眾對關稅調降沒信心。記者李成蔭／攝影

民調 經濟系 對等關稅

