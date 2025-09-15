管碧玲：新版國家海洋政策白皮書9月底發布
海洋委員會海洋保育署今天邀8國專家辦「海洋環境管理國際交流研討會」，也與印尼簽合作備忘錄（MOA）。海委會主任委員管碧玲表示，新版國家海洋政策白皮書9月底發布。
研討會齊聚美國、法國、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、印尼與印度的27名專家及20名國內學者，聚焦海洋環境保護、污染防治、廢棄物治理、水質與底泥維護及國際合作等核心議題。
此外，研討會中由管碧玲見證海委會與印尼哈比比中心簽MOA，象徵落實「印太海廢治理合作平台」首份國際合作文件，深化兩國在海廢治理上的夥伴關係，奠定印太區域永續發展穩固基礎。
管碧玲表示，全球海洋面臨多重挑戰，如塑膠垃圾與微塑膠不斷累積，已滲透食物鏈並影響人類健康；氣候變遷導致海水升溫、酸化與海平面上升，嚴重威脅珊瑚礁、漁業資源與沿海社區安全；過度捕撈與非法漁業削弱海洋生態系統韌性；化學品、噪音等新興污染物及深海採礦，構成海洋生態潛在風險。
管碧玲也向中國喊話說，海廢無國界，超越政治障礙，共同合作應對金門、馬祖等海廢治理問題，「我們曾經努力過，但還沒有完成。」
海委會海洋保育署長陸曉筠表示，颱風引起天災與高風險，海洋污染防治上，希望緊急情況發生前，最大程度減少風險，在任何事故或事件發生時，做到200%的準備。
