管碧玲：新版國家海洋政策白皮書9月底發布

中央社／ 台北15日電

海洋委員會海洋保育署今天邀8國專家辦「海洋環境管理國際交流研討會」，也與印尼簽合作備忘錄（MOA）。海委會主任委員管碧玲表示，新版國家海洋政策白皮書9月底發布。

研討會齊聚美國、法國、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、印尼與印度的27名專家及20名國內學者，聚焦海洋環境保護、污染防治、廢棄物治理、水質與底泥維護及國際合作等核心議題。

此外，研討會中由管碧玲見證海委會與印尼哈比比中心簽MOA，象徵落實「印太海廢治理合作平台」首份國際合作文件，深化兩國在海廢治理上的夥伴關係，奠定印太區域永續發展穩固基礎。

管碧玲表示，全球海洋面臨多重挑戰，如塑膠垃圾與微塑膠不斷累積，已滲透食物鏈並影響人類健康；氣候變遷導致海水升溫、酸化與海平面上升，嚴重威脅珊瑚礁、漁業資源與沿海社區安全；過度捕撈與非法漁業削弱海洋生態系統韌性；化學品、噪音等新興污染物及深海採礦，構成海洋生態潛在風險

管碧玲也向中國喊話說，海廢無國界，超越政治障礙，共同合作應對金門、馬祖等海廢治理問題，「我們曾經努力過，但還沒有完成。」

海委會海洋保育署長陸曉筠表示，颱風引起天災與高風險，海洋污染防治上，希望緊急情況發生前，最大程度減少風險，在任何事故或事件發生時，做到200%的準備。

風險 管碧玲 馬來西亞

相關新聞

華府直擊／不學台灣大罷免 川普推選區重劃保國會優勢

美國總統川普上台後，面對共和黨可能在明年期中選舉失去優勢，他沒有像台灣一樣啟動大罷免，而是選擇「選區重劃」、重劃國會選區地圖，企圖在支持共和黨的「紅州」擠出更多共和黨籍的聯邦眾議員席次，不過支持民主黨的「藍州」也計畫反擊。美國正悄悄爆發國會之亂。

民調曝七成六民眾對台美關稅調降沒信心 江啟臣：衝擊眾多就業人口

美國對等關稅衝擊持續發酵，啟思民本基金會最新民調顯示，七成六民眾對關稅調降沒信心，立法院副院長江啟臣批評，基層反映也是如...

黃國昌：柯文哲肯認貫徹兩年條款 民眾黨為執政會直道而行

民眾黨8月舉行黨員代表大會，確定貫徹不分區立委兩年條款，民眾黨主席黃國昌今天表示，除非前主席柯文哲另有指示，否則目前就是...

iPhone17順利上市 王鴻薇：NCC被打臉到外太空

蘋果新一代iPhone17問世，引發各界討論，國民黨立委王鴻薇指出，國家通訊傳播委員會（NCC）過去以iPhone恐無法...

時代力量「四小綠」結盟 該擔心的恐非藍白兩黨

未能在2024立委選舉中跨過門檻的時代力量、台灣基進、小民歐巴桑參政聯盟以及綠黨，日前召開記者會，宣布將結盟參與2026九合一地方選舉。四黨不約而同，將矛頭對準在野的國民黨和民眾黨。不過，四黨結盟，目標真的是「藍白兩黨」嗎？

即時短評／昨是今非 川普政府台灣地位未定如何自圓其說

美國在台協會（AIT）台北辦事處近日語出驚人，指二次世界大戰末期，美國、中國（中華民國）、英國等同盟國元首達成的「開羅宣...

