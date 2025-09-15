江啟臣盼台美談判盡快有結果　籲政府守住製造業

快訊

中央社／ 台北15日電

美國對台灣暫行關稅20%已上路，談判仍持續進行。立法院副院長江啟臣今天說，國際談判本就複雜，但還是希望政府趕快談出結果，讓民眾與企業做準備。他也強調，製造業是台灣的根，絕對要守住。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前透露，即將與台灣達成重大協議。行政院經貿談判辦公室12日表示，台美關稅談判持續推進，雙方皆肯認有一定進展，但尚待美方安排總結性會商。

立法院副院長、啟思民本基金會董事長江啟臣等人上午在立法院舉行記者會，公布「對等關稅對台灣中小企業衝擊」最新網路民調。

江啟臣指出，對等關稅對製造業的負面效應持續爆發，總體經濟呈現M型化，即高科技產業很好、製造業很差，且製造業面對的不只是關稅衝擊、還有匯率，這是雙重打擊。

他認為，這波關稅衝擊已經不是自由貿易死或不死的問題，對於台灣中小企業來說是結構性問題，不是個別廠商競爭力問題，中小企業無法單獨面對，因此他一再呼籲政府要重視。

江啟臣指出，製造業是台灣的根，絕對要守住、保住，政府短期除了要給予協助紓困，包括轉型升級、多元市場開發等長期策略同樣重要，不能只是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

媒體詢問，75%受訪民眾對調降關稅沒信心，以及農業部長陳駿季訪問美國華府，將簽署農產品採購意向書等發展，對談判的影響。

江啟臣說，希望政府趕快跟美國談出結果，因為對企業來說，不確定性永遠是最大的經濟殺手，政府有責任把談判進度與結果讓民眾與企業知道，讓大家做好準備。

江啟臣指出，國際談判本來就很複雜，且台灣跟美國之間沒有邦交，也沒有像日本、韓國等有簽類似的自由貿易協定，因此會相對複雜與困難。台灣從過去到現在都持續對美採購，如何讓這些採購在談判過程中納進雙方貿易平行計算，政府應努力爭取。

