快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌：柯文哲肯認貫徹兩年條款 民眾黨為執政會直道而行

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨8月舉行黨代表大會，立委兩年條款確定維持運作，前主席柯文哲（右）理念得以延續。圖／聯合報系資料照
民眾黨8月舉行黨代表大會，立委兩年條款確定維持運作，前主席柯文哲（右）理念得以延續。圖／聯合報系資料照

民眾黨8月舉行黨員代表大會，確定貫徹不分區立委兩年條款，民眾黨主席黃國昌今天表示，除非前主席柯文哲另有指示，否則目前就是以此方向進行，很多事情秉持初衷直道而行就好，民眾黨不能永遠都只是第三大政黨，而是要有更多人才跟戰將才能邁向執政。

台北地方法院審理京華城案，柯文哲先前聲請具保停押獲准，黃國昌上周與柯文哲私下進行長談，後者表明「黨代表大會堅持2年條款，這件事是對的」，黃國昌也在網路節目證實「柯文哲基本上傾向往這方向邁進」。

黃國昌上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，談及民眾黨不分區立委兩年條款，他說除非柯文哲有另外指示，否則目前就是以此方向進行。

黃國昌透露，針對民眾黨未來10年發展，雙方一直都有在交換意見，只不過從去年9月開始，民進黨把柯文哲關押到台北看守所，對於民眾黨的政黨運作造成極大干擾，直到柯文哲上周重新獲得交保，「我發現有很多事情，我們想法還是一樣」，很多事情就是秉持初衷直道而行，不用想得太複雜也不要忘記初衷。

黃國昌強調，面對2026年及2028年兩場選舉，當然有前者才有後者，有後者也才有接下來，民眾黨做事情的步驟非常清楚，但是也要想辦法讓政黨持續茁壯，「我們不希望永遠都只是台灣第三大政黨，而是希望有一天能夠執政，那就需要有更多人才跟戰將。」

黃國昌說，民眾黨需要獲得更多人的認同，甚至願意批著這件戰袍走出去，現任8名立委的表現非常好，未來也都是民眾黨的戰將，每個人都有更重要的任務、更好的戰鬥位置，民眾黨必須讓這個隊伍越來越大，民進黨立法院黨團總召柯建銘當初譏諷為「沒用的8席」，然而時間已經來到2025年9月，現在還有誰敢講這樣的話。

黃國昌強調，現任民眾黨立委的表現可圈可點，對於明年即將接任的立委人選，自己也有同樣的信心，民眾黨不能永遠只有8位立委。

有關現任立委的未來規劃，黃國昌說明，他跟柯文哲心裡都備有腹案，只不過還要經過內部討論，「這些委員都還在立法院的戰鬥位置，兢兢業業地執行立委職務，我覺得太早討論這些事情，對他們沒有必要的尊重，我覺得並不適當」，民眾黨必須肯定這些戰士在第一線作戰。

黃國昌說，這些戰士的表現都非常好，目前也持續在履行立委職務，未來就是一步一步走，本會期也還有很多事情，時間到了自然會對外宣布，民眾黨必須在2026年遍地開花，不僅要推出更多人選為人民服務，同時也要讓地方組織服務網鋪得更廣，希望在全國各縣市都有基層民意代表。

民眾黨 黃國昌 柯文哲

延伸閱讀

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

財劃法爭議 黃國昌嗆賴總統「態度嘴臉回復到726以前」

黃國昌陪柯文哲出庭未到案說明　走讀案擬送北檢

柯文哲重開羈押庭 黃國昌研判僅澄清證人範圍不會增加保金

相關新聞

iPhone17順利上市 王鴻薇：NCC被打臉到外太空

蘋果新一代iPhone17問世，引發各界討論，國民黨立委王鴻薇指出，國家通訊傳播委員會（NCC）過去以iPhone恐無法...

北市統籌款增400億元　政院：有人多咬一口、就有人少一口

財劃法爭議持續延燒，行政院上周邀地方政府共商解方，台北市長蔣萬安在會中提出捷運經費10年將被大砍650億元。行政院發言人...

黃國昌：柯文哲肯認貫徹兩年條款 民眾黨為執政會直道而行

民眾黨8月舉行黨員代表大會，確定貫徹不分區立委兩年條款，民眾黨主席黃國昌今天表示，除非前主席柯文哲另有指示，否則目前就是...

時代力量「四小綠」結盟 該擔心的恐非藍白兩黨

未能在2024立委選舉中跨過門檻的時代力量、台灣基進、小民歐巴桑參政聯盟以及綠黨，日前召開記者會，宣布將結盟參與2026九合一地方選舉。四黨不約而同，將矛頭對準在野的國民黨和民眾黨。不過，四黨結盟，目標真的是「藍白兩黨」嗎？

即時短評／昨是今非 川普政府台灣地位未定如何自圓其說

美國在台協會（AIT）台北辦事處近日語出驚人，指二次世界大戰末期，美國、中國（中華民國）、英國等同盟國元首達成的「開羅宣...

陳以信批AIT發言不當 中美協防條約已確認台灣主權歸屬

美國在台協會（AIT）日前指，中國刻意曲解二戰時期文件，這些文件均未決定台灣最終的政治地位。前立委陳以信表示，AIT發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。