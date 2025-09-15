黃國昌：柯文哲肯認貫徹兩年條款 民眾黨為執政會直道而行

民眾黨8月舉行黨員代表大會，確定貫徹不分區立委兩年條款，民眾黨主席黃國昌今天表示，除非前主席柯文哲另有指示，否則目前就是以此方向進行，很多事情秉持初衷直道而行就好，民眾黨不能永遠都只是第三大政黨，而是要有更多人才跟戰將才能邁向執政。

台北地方法院審理京華城案，柯文哲先前聲請具保停押獲准，黃國昌上周與柯文哲私下進行長談，後者表明「黨代表大會堅持2年條款，這件事是對的」，黃國昌也在網路節目證實「柯文哲基本上傾向往這方向邁進」。

黃國昌上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，談及民眾黨不分區立委兩年條款，他說除非柯文哲有另外指示，否則目前就是以此方向進行。

黃國昌透露，針對民眾黨未來10年發展，雙方一直都有在交換意見，只不過從去年9月開始，民進黨把柯文哲關押到台北看守所，對於民眾黨的政黨運作造成極大干擾，直到柯文哲上周重新獲得交保，「我發現有很多事情，我們想法還是一樣」，很多事情就是秉持初衷直道而行，不用想得太複雜也不要忘記初衷。

黃國昌強調，面對2026年及2028年兩場選舉，當然有前者才有後者，有後者也才有接下來，民眾黨做事情的步驟非常清楚，但是也要想辦法讓政黨持續茁壯，「我們不希望永遠都只是台灣第三大政黨，而是希望有一天能夠執政，那就需要有更多人才跟戰將。」

黃國昌說，民眾黨需要獲得更多人的認同，甚至願意批著這件戰袍走出去，現任8名立委的表現非常好，未來也都是民眾黨的戰將，每個人都有更重要的任務、更好的戰鬥位置，民眾黨必須讓這個隊伍越來越大，民進黨立法院黨團總召柯建銘當初譏諷為「沒用的8席」，然而時間已經來到2025年9月，現在還有誰敢講這樣的話。

黃國昌強調，現任民眾黨立委的表現可圈可點，對於明年即將接任的立委人選，自己也有同樣的信心，民眾黨不能永遠只有8位立委。

有關現任立委的未來規劃，黃國昌說明，他跟柯文哲心裡都備有腹案，只不過還要經過內部討論，「這些委員都還在立法院的戰鬥位置，兢兢業業地執行立委職務，我覺得太早討論這些事情，對他們沒有必要的尊重，我覺得並不適當」，民眾黨必須肯定這些戰士在第一線作戰。

黃國昌說，這些戰士的表現都非常好，目前也持續在履行立委職務，未來就是一步一步走，本會期也還有很多事情，時間到了自然會對外宣布，民眾黨必須在2026年遍地開花，不僅要推出更多人選為人民服務，同時也要讓地方組織服務網鋪得更廣，希望在全國各縣市都有基層民意代表。

