iPhone17順利上市 王鴻薇：NCC被打臉到外太空

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇指出，國家通訊傳播委員會（NCC）過去以iPhone恐無法上市威脅人事案通過，結果人事案未通過，手機仍順利上市，如今隨新一代iPhone再次順利開賣，NCC真的一巴掌被打臉到外太空，這是「國家級詐欺」。圖／取自王鴻薇臉書
國民黨立委王鴻薇指出，國家通訊傳播委員會（NCC）過去以iPhone恐無法上市威脅人事案通過，結果人事案未通過，手機仍順利上市，如今隨新一代iPhone再次順利開賣，NCC真的一巴掌被打臉到外太空，這是「國家級詐欺」。圖／取自王鴻薇臉書

蘋果新一代iPhone17問世，引發各界討論，國民黨立委王鴻薇指出，國家通訊傳播委員會（NCC）過去以iPhone恐無法上市威脅人事案通過，結果人事案未通過，手機仍順利上市，如今隨新一代iPhone再次順利開賣，NCC真的一巴掌被打臉到外太空，這是「國家級詐欺」。

王鴻薇指出，回首過去NCC放話，早在去年iPhone16上市前，當時時任NCC副主委翁柏宗，也是下任主委提名人，就公開說「若委員會無法審理相關議案，可能會影響到未來將上市的iPhone16、17或無法進行型式認證，因此無法上市販售」。想以此理由來威脅人事案通過，但是最後，人事案未通過，iPhone16還是如期上市。

王鴻薇提到，今年1月20日，為了造謠攻擊總預算案，代理主委陳崇樹在記者會說，NCC單位預算若照在野黨提案，將影響廣大民眾，包括新手機、新的遊戲機跟藍牙耳機等等，將無法上市，還特別提到「114年度各位將沒辦法跟其他國家一樣享受新的品牌產品。」，結果不只iPhone17連Switch2也一起威脅，換湯不換藥的威脅與說法，結果今年不論哪個都順利登陸台灣，NCC又成為狼來了的孩子，只是這次小丑換成陳崇樹。

王鴻薇表示，9月又來了，隨著iPhone 17再次順利開賣，NCC真的一巴掌被打臉到外太空。事實上，從iPhone16開始，這幾年蘋果手機上市，就成為NCC情勒國人的利器，任何事情不順其意，就對外放話iPhone上市不了，今年也不意外。

王鴻薇批評，當政府謊話連篇，不斷消磨自己的公信力，甚至把騙國人行為當成例行活動，每年年初都重複一次，不斷消費蘋果等3C產品、製造民怨與對立，到今天已經造謠兩代，整個政府沒有跟國人說過一句道歉認錯，所以說真的不要怪人民對政府不滿意，因為最大的詐騙集團，就是NCC和民進黨政府。

最新一代iPhone 17系列正式亮相，圖為iPhone 17 Pro系列的三個顏色。（蘋果秋季發表會）
NCC 太空 王鴻薇

