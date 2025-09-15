快訊

影／徐國勇嗆無病呻吟 周榆修：多花點心思在賴身上

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌指前主席柯文哲獲交保，質疑府院黨高層密會討論此事，民進黨秘書長徐國勇回應是無病呻吟，民眾黨秘書長周榆修上午呼籲徐國勇應該多花一點心思在賴清德總統捅出來的簍子上。記者葉信菉／攝影
民眾黨主席黃國昌指前主席柯文哲獲交保，質疑府院黨高層密會討論此事，民進黨秘書長徐國勇回應是無病呻吟，民眾黨秘書長周榆修上午呼籲徐國勇應該多花一點心思在賴清德總統捅出來的簍子上。記者葉信菉／攝影

民眾黨主席黃國昌指前主席柯文哲獲交保，質疑府院黨高層密會討論此事，民進黨秘書長徐國勇回應是無病呻吟，民眾黨秘書長周榆修上午也回應徐國勇，表示徐國勇一定是揹了很多黑鍋才會這樣說，這個政府全身上下都是病，問題一大堆，該解決的都沒解決，也呼籲徐國勇應該多花一點心思在賴清德總統捅出來的簍子上。

