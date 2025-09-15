影／徐國勇嗆無病呻吟 周榆修：多花點心思在賴身上

民眾黨前主席柯文哲交保復出，雖然台北地院15日將開庭重審交保，但民眾黨內部深信，年輕族群支持力量可望再度凝聚。這卻是民進黨基層最擔憂的一塊，不僅憂心選票流失，也憂心綠營年輕支持者已出現斷層，甚至只剩下「太陽花世代」，2026選戰挑戰重重。 雖然執政優勢仍在，但如何在柯文哲「浴火鳳凰式」回歸下，用政策與青年議題穩住基本盤，將是民進黨面對的首要挑戰。

2025-09-15 08:00