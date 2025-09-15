即時短評／昨是今非 川普政府台灣地位未定如何自圓其說

美國在台協會（AIT）台北辦事處近日語出驚人，指二次世界大戰末期，美國、中國（中華民國）、英國等同盟國元首達成的「開羅宣言」、「波茨坦宣言」，以及戰後同盟國成員與日本簽署的「舊金山和約」三項文件，均未決定台灣最終的政治地位。國務院回覆本報記者時，也證實此事。

也就是說，這項說法並非AIT一位發言人的即興之作，而是得到國務院的背書所致。果真如此，不僅代表美國對台灣主權立場態度的重大改變，各界長期以來對這三項文件所代表的歷史事實解讀，恐將矛盾錯亂不知伊于胡底。

近年來，中國除了加重對台灣周邊的軍事施壓，也聚焦聯合國第2758號決議，主張當年取代中華民國在聯合國「中國代表」席位的中華人民共和國，擁有對台灣的主權；近期，中國大肆慶祝「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年」，意圖奪取當年是由中華民國領導抗戰的詮釋權，更以「開羅宣言」等歷史文件，宣稱日本當年已將台灣主權歸還中國人民共和國，魚目混珠之心，昭然若揭。

檢視歷史文件，「開羅宣言」、「波茨坦宣言」分別於1943年和1945年發表，當時出席兩項會議的「中國領導人」是蔣介石，美國總統則分別為羅斯福與杜魯門，英國為首相丘吉爾。開羅宣言中明文指出，台灣、澎湖主權歸還中華民國，波茲坦宣言再確立必須執行開羅宣言內容。美國國務院對台灣主權歸屬的最新回應，難道未先了解這兩項由美國總統背書的歷史文件內容，還是就乾脆背離揚棄？

當年由於日本不接受波茲坦宣言，因此遭到美國用原子彈轟炸廣島和長崎後，終於無條件投降。到了多數同盟國於1951年簽署「舊金山和約」之際，中華民國政府已退守台灣，當時和約中僅表示，日本政府放棄對台灣、澎湖等島嶼的一切權利，卻未如開羅和波茲坦兩項宣言般，言明台灣主權歸屬，因此成為台獨人士主張「台灣地位未定」的重要法源。

日本與中華民國與在1952年簽署中日和約，被認為間接承認中華民國對台灣擁有管轄權。不過，中華人民共和國以開羅宣言，主張擁有台灣主權，招來民進黨政府大力反擊，強調和約並未將台灣交給中華人民共和國，且中華人民共和國從未統治過台灣。

在中華民政府初遷台灣之際，當時有「棄台」傾向的杜魯門政府，確有部分美國官員支持台灣地位未定之說。如今川普政府的國務院更直指和台灣地位有關的三項歷史文件，都「未決定台灣的政治地位」，恐替台獨背書。若此說確成新的政策，美國的「一個中國」政策與台灣相關的內容，恐將重新改寫。從歷史事實來看，不知美國政府如何看待昨日之我，何以自圓其說？

有涉外人士分析說，美方說法有可能是不想陷入中國的論述陷阱。與其辯論台灣從日本手中歸還給中國，到底是中華民國，還是中華人民共和國，或者爭辯中華民國的合法地位，不如全盤否定三項歷史文件對台灣的主權主張，把重心聚焦在台灣現在擁有主權的客觀事實上。

無論如何，台灣現有的民主自由，全然是建立在中華民國的基礎之上，總統更是基於中華民國憲法所選出，美國若將中華民國對台灣的主權置於五里迷霧，從戰略和戰術言之，無疑本末倒置，更有踩上台獨紅線的風險，讓中國借題發揮，危及台海之安危。這難道也符合美國的核心利益？

