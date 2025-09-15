陳以信批AIT發言不當 中美協防條約已確認台灣主權歸屬

美國在台協會（AIT）日前指，中國刻意曲解二戰時期文件，這些文件均未決定台灣最終的政治地位。前立委陳以信表示，AIT發言人有關台灣主權地位發言不當，不僅有害台灣，更不符合美國戰後對台主權歸屬定位的歷史真實。

陳以信指出，美國政府已在1954年簽署「中美共同防禦條約」，確認台灣與澎湖的領土主權歸屬於中華民國，並在1982年雷根政府「六項保證」中，確認此項對台主權認定的長期立場並未改變。

陳以信表示，美國總統杜魯門雖曾在1950年6月韓戰爆發後，為避免美國介入中國內戰，曾公開表示過「台灣地位未定論」，但這是在1951年「舊金山和約」與1952年「中日和約」簽署之前。而在兩和約簽署後，美國再未表達台灣主權未定立場。

陳以信說，尤其1954年在美國華府所簽署的「中美共同防禦條約」，便是美國政府對台灣主權回歸中華民國立場的重新確認，而美國主張台灣地位未定的短暫階段正式結束。

陳以信指出，「防禦條約」 是1954年12月2日於美國華府，由美國國務卿杜勒斯與中華民國外交部長葉公超所簽署，美國政府簽署此約對象就是中華民國政府。如果當時美國仍未承認中華民國的主權，豈有可能與中華民國政府簽下正式國際條約？

陳以信重申，「防禦條約」的簽訂，就是美國在戰後承認中華民國合法性地位的首份正式雙邊條約。這份條約與舊金山和約無涉，因為中美兩國都是二戰戰勝國，彼此沒有戰爭關係，不用透過簽和約來確認。

其次，陳以信說明，美國對台灣地位的認定明確記載在「中美共同防禦條約」之中。該約第六條為適用的領土範圍，明定「為適用於第二條及第五條之目的，所有『領土』等辭，就中華民國而言，應指台灣與澎湖；就美利堅合眾國而言，應指西太平洋區域內在其管轄下之各島嶼領土。

第二條及第五條之規定，並將適用於共同協議所決定之其他領土。」第七條更寫明「中華民國政府給予，美利堅合眾國政府接受，依共同協議之決定，在台灣澎湖及其附近，為其防衛所需而部署美國陸海空軍之權利。」

陳以信說，此二條文充分證明美國政府已認定「台灣與澎湖」為中華民國領土，而美軍在台澎駐軍或用兵的權利，是來自中華民國政府所給予。自此條約簽訂起，美國不再將台灣主權視為地位未定，而是非常清楚認定由中華民國政府所擁有，並透過雙方簽署共同防禦條約所正式確認。

陳以信補充，就此條約背景來看，1982年雷根政府宣布「六項保證」時所說「美國對台灣主權的長期立場沒有改變」。他指出這項「長期立場」，就是指從1954年「防禦條約」簽署時，確認美國承認台灣主權歸屬於中華民國的立場，而且美國透過1982年的「六項保證」再行確認。

他說，就算「防禦條約」在1979年被美國與中共建交所廢止，但美國在戰後重新確認台灣主權歸屬中華民國的歷史不容否認，而這項長期立場美國也承認沒有改變。

陳以信表示，現今中共透過九三閱兵，意圖篡奪抗戰史論述權的心態舉世皆知，或許AIT發言人是希望能幫台灣脫離北京敘事的束縛，但他批評AIT的敘事角度不符歷史，也不符美國政府的戰後對台立場；若對歷史的局部敘事，或帶有政治目的的扭曲，終究會是幫倒忙害台灣而已。

