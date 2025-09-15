民調／柯文哲案被政治迫害？ 同情者飆升逾150萬人

台北地院今天將重開民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇羈押庭。台灣民意基金會最新民調指出，四成二民眾同意柯文哲被收押禁見是賴政府的政治迫害，四成五不同意。不同意者比同意者多2.9個百分點，正反看法分歧。相較今年1月，同情柯文哲的人數，在過去8個月急遽飆升150萬人以上。

當民調問及「柯文哲被收押禁見長達一年，是賴清德政府的政治迫害，您同不同意」，結果發現，20.2%非常同意，21.5%還算同意，22% 不太同意，22.6%一點也不同意，9.6%沒意見，4.1%不知道、拒答。

此調查與柯文哲第三次被收押禁見時、2025年1月相比，同意柯文哲被賴政府政治迫害的人上揚8個百分點，不同意者下降 7.9個百分點，使原本不同意者與同意者之間18.8個百分點差距，被壓縮15.9個百分點，現在只剩下2.9個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，在台灣，一個百分點約等於 19.5萬人，15.9個百分點約等於310萬人在過去8個月內改變態度。這無疑是台灣民意的巨大翻轉，同情柯文哲的人數，在過去8個月急遽飆升150萬人以上。

再相比去年9月的調查，認為柯案是政治迫害的人，一年內激增13.1個百分點，不認為那是賴政府政治迫害的人，大幅減少 10 個百分點。

進一步分析指出，從年齡層看，除了20-24歲和65歲及以上者外，每一個年齡都呈現多數同意柯案是賴政府政治迫害；從教育背景看，高中高職及以上教育程度者，多數同意柯案是賴政府政治迫害；從省籍族群角度看，河洛人三成九同意柯案是賴政府政治迫害，客家人四成八同意，外省人五成九同意。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者8.4%同意柯案是賴政府政治迫害，八成七不同意，國民黨支持者七成一同意，二成二不同意，民眾黨支持者，八成七同意，一成一不同意；中性選民三成一同意，三成三不同意；從全國各行政區域角度看，北台灣多數同意柯案是賴政府政治迫害，中南部多數不同意。

此次民調訪問期間為9月8日至10日，共3天，對象為全國20歲以上成年人，抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.99個百分點。