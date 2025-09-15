快訊

美濃大峽谷爆案外案！前議員特助疑涉盜採 石麗君夫妻交保、承租人聲押

「台灣感性」跨洋暴紅 南韓青年迷上台味老巷弄舊招牌

柯文哲今開羈押庭 裁定作在「審檢辯」的平衡點上？

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲。圖/聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖/聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷裁定，一審今重開羈押庭。庭後，柯與應可能面臨2種結局，即仍維持交保但須遵守更多規定，另一種是再羈押禁見。

合議庭訂今天上午9時傳喚柯文哲、應曉薇出庭，10時開庭審理，民眾黨支持者將聚集在台北地院聲援柯，法庭內外都加強警力戒備。

台灣高等法院合議庭審判長遲中慧、陪席法官陳昭筠、受命法官黎惠萍12日裁定指出，本案依原審審理計畫書記載，尚有證人尚未交互詰問，串證、滅證的判斷何以僅限貪汙治罪條例部分而不及公益侵占、背信等罪嫌？

此外，二審質疑，2025年7月21日一審裁定羈押禁見後，又於1個月後指滅證、串證可能性大幅降低，一審裁定前後矛盾？

引發更大爭點在於二審裁定指出，原交保裁定不准柯、應與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，不過，一審裁定泛指「同案被告」、「證人」，有再予詳加界定以便柯、應明確知悉的必要？

根據二審「針對性」指摘，一審合議庭審判長江俊彥、陪席法官楊世賢、受命法官許芳瑜開庭後，不必然要作出柯、應再羈押裁定，可就「輕、重罪釋明」、「7月21日迄今滅證、串證已降低釋明」、「界定不得接觸的證人釋明」再作交保裁定，或者墊高保金，即不違背原交保裁定本意。

此外，因前次交保裁定由上級審撤銷、發回，意義上，柯文哲、應曉薇「回復」羈押禁見狀態，仍存有羈押禁見風險；一審開庭後如何抉擇？裁定如何作在審、檢、辯三方可接受的平衡點之上？羈押庭內的檢、辯攻防也會是關鍵因素。

法官 柯文哲

延伸閱讀

北院明重開柯文哲羈押庭！小草將到場外聲援、北市出動40警維安

開羈押庭前過生日！應曉薇曬女兒 向「女婿們」喊話：兩個都不好追

陳珮琪揭柯文哲臀部傷口 5招有效預防壓瘡發生及惡化

柯文哲明重開羈押庭 他獻計北院「這樣做」維持原裁定

相關新聞

賴清德中部座談 彰化盼民調推出縣長選舉人選

賴清德總統昨到彰化縣、台中市廟宇參拜，並與地方黨公職座談。基層建議，民生利多政策要迅速傳遞，但要留意謠言、打詐，賴允諾，...

與AIT口徑一致 美國務院：二戰文件未決台灣最終政治地位

美國在台協會（AIT）日前指出，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，這些文件均未決定台灣最終的政治地位，在...

柯文哲今開羈押庭 裁定作在「審檢辯」的平衡點上？

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷裁定，一審今重開羈押庭。庭...

蕭旭岑批美國違反六項保證 陳冠廷反指「對美方政策的誤解」

美國在台協會（AIT）表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，意圖將台灣孤立於國際社會之外。民進黨立委陳冠廷指出，...

蕭旭岑：民進黨政客出賣台灣利益 對不起中華民國

美國在台協會（AIT）日前指出，台灣地位並未決定，馬英九基金會執行長蕭旭岑批違反美國「六項保證」，民進黨立委則反控蕭「唱...

全社會防衛韌性委員會周年 9/20首辦「韌性台灣」國際論壇

總統府「全社會防衛韌性委員會」屆滿一周年，據掌握，9月20日的會議將突破以往，以「韌性台灣民主永續」國際論壇形式呈現，邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。