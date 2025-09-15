柯文哲今開羈押庭 裁定作在「審檢辯」的平衡點上？

民眾黨前主席柯文哲、台北市議員應曉薇本月5日一審裁定以7000萬元、3000萬元交保，二審撤銷裁定，一審今重開羈押庭。庭後，柯與應可能面臨2種結局，即仍維持交保但須遵守更多規定，另一種是再羈押禁見。

合議庭訂今天上午9時傳喚柯文哲、應曉薇出庭，10時開庭審理，民眾黨支持者將聚集在台北地院聲援柯，法庭內外都加強警力戒備。

台灣高等法院合議庭審判長遲中慧、陪席法官陳昭筠、受命法官黎惠萍12日裁定指出，本案依原審審理計畫書記載，尚有證人尚未交互詰問，串證、滅證的判斷何以僅限貪汙治罪條例部分而不及公益侵占、背信等罪嫌？

此外，二審質疑，2025年7月21日一審裁定羈押禁見後，又於1個月後指滅證、串證可能性大幅降低，一審裁定前後矛盾？

引發更大爭點在於二審裁定指出，原交保裁定不准柯、應與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情，不過，一審裁定泛指「同案被告」、「證人」，有再予詳加界定以便柯、應明確知悉的必要？

根據二審「針對性」指摘，一審合議庭審判長江俊彥、陪席法官楊世賢、受命法官許芳瑜開庭後，不必然要作出柯、應再羈押裁定，可就「輕、重罪釋明」、「7月21日迄今滅證、串證已降低釋明」、「界定不得接觸的證人釋明」再作交保裁定，或者墊高保金，即不違背原交保裁定本意。

此外，因前次交保裁定由上級審撤銷、發回，意義上，柯文哲、應曉薇「回復」羈押禁見狀態，仍存有羈押禁見風險；一審開庭後如何抉擇？裁定如何作在審、檢、辯三方可接受的平衡點之上？羈押庭內的檢、辯攻防也會是關鍵因素。

商品推薦