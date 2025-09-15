與AIT口徑一致 美國務院：二戰文件未決台灣最終政治地位
美國在台協會（AIT）日前指出，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，這些文件均未決定台灣最終的政治地位，在國內引發爭議；經本報向美國國務院求證，國務院與AIT的口徑一致，重申AIT的說法，指AIT已經準確地傳遞訊息。
AIT日前表示，中國刻意曲解二戰時期文件，指3大文件均未決定台灣最終的政治地位，外交部對此並未做出反駁，表示歡迎並感謝AIT公開明確重申美方對台政策立場、駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。
外交部長林佳龍表示，台灣與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國無權在國際社會上代表台灣。
不過，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，中華民國憲法規定，台灣主權屬於中華民國，稱AIT的新論述違反美國長年的政策，包括六項保證中「未改變對台灣主權的立場」，變成「台灣未定論」，完全不符合中華民國的利益，還把台灣的安全推向險境。
然而，本報去信向美國國務院詢問AIT所言立場是否與國務院一致，以及國務院是否認為台灣的最終政治地位未定？國務院發言人回信表示，AIT已經準確地傳遞訊息，指中國刻意扭曲二戰時期文件來支持其脅迫台灣的行動，以征服台灣。
國務院發言人與AIT口徑一致說，北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。
國務院發言人重申說，美國會持續支持台灣面對來自中國的軍事、經濟、資訊、法律和外交的施壓活動；美國與國際的夥伴一同堅定支持台海的和平和穩定，並反對任何單方面改變兩岸現狀的企圖，尤其是以武力或脅迫的方式。
