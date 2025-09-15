賴清德中部座談 彰化盼民調推出人選

賴清德總統昨到彰化縣、台中市廟宇參拜，並與地方黨公職座談。基層建議，民生利多政策要迅速傳遞，但要留意謠言、打詐，賴允諾，持續優化民生利多政策，並指示行政院、民進黨中央與基層共組「消息正確迅速揭露網絡」，讓全民辨真假。

賴清德早上先到彰化縣溪湖鎮福安宮參拜，綠營有意競選下屆彰化縣長者眾多，熱門人選立委陳素月與黃秀芳、彰化市長林世賢與前市長邱建富等人都到場，搶站賴身旁。

賴清德表示自己有三大使命，第一面對中國威脅，把台灣顧好；第二增加國防力量，提高國防預算，也能讓基礎工業轉型升級；第三要讓兩千三百萬人過更好的生活，經濟不只好，還要強。

閉門座談黨務時，據了解，會中主要討論在大罷免後，基層深受衝擊；至於下屆彰化縣長選舉，陳素月、邱建富都盼透過民調推出人選，邱更提到民進黨五度徵召選彰化縣長都慘敗，值得借鏡。

賴清德下午轉往台中市北屯區水景福隆宮參香、贈匾。北屯為台中市長盧秀燕「政治本命區」，賴在座談時提及我對美關稅重點在於關心中小企業，並特別點名在場的立委何欣純，無論他擔任行政院長或總統時，何每次見面都提到台中中小企業困境，要求政府協助。賴隨後轉往福隆宮德活動中心與約五十名黨公職人員座談，歷時三點五小時才結束。

立法院本周五開議，民進黨團幹部持續「等無人」，黨團總召柯建銘「保位戰」也面臨攤牌。但隨著柯建銘採「此時無聲勝有聲」策略，黨內逼宮聲浪近來有轉弱趨勢，被解讀柯穩坐總召大位；至於幹部人選，柯則語帶保留，強調「時間到就會公布」。黨內人士說，本周應會透過黨團大會決定後續發展，屆時情況才會明朗。

商品推薦