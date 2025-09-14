快訊

台北田徑場燈具「爆裂起火」嚇壞觀眾 苗博雅在場協助指揮疏散

關稅引發短缺恐慌！去年美國掀蛋荒…今年恐將在「這食品」上再現

恐引發骨牌效應...最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

聽新聞
0:00 / 0:00

蕭旭岑批美國違反六項保證 陳冠廷反指「對美方政策的誤解」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會（AIT）表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，意圖將台灣孤立於國際社會之外。民進黨立委陳冠廷指出，美方明確點出中國共產黨長期扭曲二戰歷史文件的事實，對中華民國台灣的國際空間予以正面肯定。

對於馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，這違反美國對台「六項保證」，置台於險境。陳冠廷強調，AIT的聲明符合國際法原則，蕭旭岑的說法則是對美方政策的誤解。

AIT日前應媒體詢問表示，中國刻意曲解《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》等二戰時期文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑，「北京的論述完全虛假不實」，這些文件均未決定台灣最終的政治地位，中方不實法律論述的意圖是將台灣孤立於國際社會之外。蕭旭岑痛批此言違反美國長年政策，包括六項保證中「未改變對台灣主權的立場」，將台灣安全推向險境。

陳冠廷指出，中華民國台灣的未來必須由2300萬台灣人民決定，中共片面操作歷史文件的論述，無法否定台灣在國際社會中的存在與正當性。他表示，美國此次的表態不只是回應、強化論述歷史真相，更是支持台灣與各國正常互動，這對確保台灣國際參與的正當性與空間具有重要意義。

「相較之下，蕭旭岑的說法則是對美方政策的誤解」。陳冠廷表示，AIT的聲明有助於揭露並拆解中共刻意營造的歷史敘事，台灣的最大利益在於堅定展現自身主體性，並與國際社會攜手對抗中共的錯誤論述，而非自我設限。

陳冠廷進一步指出，聯大2758號決議本質上是政治共識，各國如何解讀與執行取決於自身外交政策與民意。中國卻刻意將其扭曲為「一中原則」的法律基礎，硬將僅涉及代表權的決議，擴張成阻斷中華民國台灣參與國際組織的依據。「這樣的論述不只違背決議原意，更顯荒謬」。他強調，中共從未治理過台灣，卻試圖藉此否定台灣人民參與國際社會的權利。

陳冠廷呼籲，台灣應堅定展現自身主體性，與美國等理念相近夥伴合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，而非陷入中共設定的框架中自我設限。

陳冠廷 中華民國台灣 美國在台協會

延伸閱讀

蕭旭岑：民進黨政客出賣台灣利益 對不起中華民國

王定宇讚AIT提台灣未定論符史實 酸蕭旭岑跟著中共跳腳

AIT違美國六項保證宣揚台灣地位未定 蕭旭岑：把台灣安全推向險境

洪秀柱九三閱兵觀禮 綠委：替中共軍事恫嚇與歷史扭曲背書

相關新聞

面對我對美關稅 賴清德點名「她」從中推動：中小企業一定要幫忙

賴清德總統今到台中北屯區「水景福隆宮」參香暨贈匾，他今天特別在廟前為群眾做國政報告時指出，面對我對美關稅，現在的重點是特...

蕭旭岑批美國違反六項保證 陳冠廷反指「對美方政策的誤解」

美國在台協會（AIT）表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，意圖將台灣孤立於國際社會之外。民進黨立委陳冠廷指出，...

蕭旭岑：民進黨政客出賣台灣利益 對不起中華民國

美國在台協會（AIT）日前指出，台灣地位並未決定，馬英九基金會執行長蕭旭岑批違反美國「六項保證」，民進黨立委則反控蕭「唱...

全社會防衛韌性委員會周年 9/20首辦「韌性台灣」國際論壇

總統府「全社會防衛韌性委員會」屆滿一周年，據掌握，9月20日的會議將突破以往，以「韌性台灣民主永續」國際論壇形式呈現，邀...

影／賴清德曝李洋接部長秘辛…捨棄千萬代言費 還為形象減8公斤

賴清德總統今天下午2時到台中市北屯區水景福隆宮，他在致詞時透露卓榮泰找李洋擔任運動部長時，對方先是一臉狐疑的詢問「你是說...

賴清德到彰化與基層座談 4縣長人選動向最受關注

賴清德總統今天到彰化縣與黨公職人員進行黨務座談，會中主要討論在大罷免後，基層深受衝擊，賴清德要黨公職把中央政績好好宣傳，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。