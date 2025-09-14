蕭旭岑批美國違反六項保證 陳冠廷反指「對美方政策的誤解」

美國在台協會（AIT）表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，意圖將台灣孤立於國際社會之外。民進黨立委陳冠廷指出，美方明確點出中國共產黨長期扭曲二戰歷史文件的事實，對中華民國台灣的國際空間予以正面肯定。

對於馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，這違反美國對台「六項保證」，置台於險境。陳冠廷強調，AIT的聲明符合國際法原則，蕭旭岑的說法則是對美方政策的誤解。

AIT日前應媒體詢問表示，中國刻意曲解《開羅宣言》、《波茨坦公告》及《舊金山和約》等二戰時期文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑，「北京的論述完全虛假不實」，這些文件均未決定台灣最終的政治地位，中方不實法律論述的意圖是將台灣孤立於國際社會之外。蕭旭岑痛批此言違反美國長年政策，包括六項保證中「未改變對台灣主權的立場」，將台灣安全推向險境。

陳冠廷指出，中華民國台灣的未來必須由2300萬台灣人民決定，中共片面操作歷史文件的論述，無法否定台灣在國際社會中的存在與正當性。他表示，美國此次的表態不只是回應、強化論述歷史真相，更是支持台灣與各國正常互動，這對確保台灣國際參與的正當性與空間具有重要意義。

「相較之下，蕭旭岑的說法則是對美方政策的誤解」。陳冠廷表示，AIT的聲明有助於揭露並拆解中共刻意營造的歷史敘事，台灣的最大利益在於堅定展現自身主體性，並與國際社會攜手對抗中共的錯誤論述，而非自我設限。

陳冠廷進一步指出，聯大2758號決議本質上是政治共識，各國如何解讀與執行取決於自身外交政策與民意。中國卻刻意將其扭曲為「一中原則」的法律基礎，硬將僅涉及代表權的決議，擴張成阻斷中華民國台灣參與國際組織的依據。「這樣的論述不只違背決議原意，更顯荒謬」。他強調，中共從未治理過台灣，卻試圖藉此否定台灣人民參與國際社會的權利。

陳冠廷呼籲，台灣應堅定展現自身主體性，與美國等理念相近夥伴合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮，而非陷入中共設定的框架中自我設限。

