蕭旭岑：民進黨政客出賣台灣利益 對不起中華民國

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報資料照片

美國在台協會（AIT）日前指出，台灣地位並未決定，馬英九基金會執行長蕭旭岑批違反美國「六項保證」，民進黨立委則反控蕭「唱和中共」。蕭旭岑今嚴正表示，台灣主權屬於中華民國，這是很明確的事，民進黨政客卻說台灣地位未定，根本是出賣台灣利益，對不起中華民國。

蕭旭岑強調，綠營政客不用扯什麼舊金山和約，只要回頭檢視中華民國憲法，明定「台灣與大陸同屬一個中國，也就是中華民國」，台灣主權當然歸屬於中華民國。外交部長林佳龍與民進黨立委拿中華民國的薪水，卻完全不遵守中華民國憲法，誤導台灣人錯誤的「台灣地位未定論」，根本是尸位素餐，讓人唾棄。

蕭旭岑說，台灣地位明明非常明確，就是「台灣屬於中華民國」，為什麼民進黨政客要說台灣地位尚未確定？是看不起台灣人嗎？是迎合想要挑動兩岸關係的美國政客嗎？有這種政務官和立法委員，台灣人還需要敵人嗎？真正是標準的「飼老鼠，咬布袋」。

蕭旭岑表示，開羅宣言、波茨坦公告與日本降伏文書都明確了日本必須將台灣、澎湖群島歸還中華民國，民進黨政客卻反過來指控持這樣說法的人是「唱和中共」，到底是沒有讀書，還是別有居心？難道民進黨政客反對「台灣主權屬於中華民國」嗎？跟著外國政客起鬨亂扯「台灣地位未定」的政客，才是真正愧對中華民國，出賣台灣利益，是台灣的罪人。

蕭旭岑 民進黨 中華民國憲法

相關新聞

面對我對美關稅 賴清德點名「她」從中推動：中小企業一定要幫忙

賴清德總統今到台中北屯區「水景福隆宮」參香暨贈匾，他今天特別在廟前為群眾做國政報告時指出，面對我對美關稅，現在的重點是特...

蕭旭岑批美國違反六項保證 陳冠廷反指「對美方政策的誤解」

美國在台協會（AIT）表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，意圖將台灣孤立於國際社會之外。民進黨立委陳冠廷指出，...

蕭旭岑：民進黨政客出賣台灣利益 對不起中華民國

美國在台協會（AIT）日前指出，台灣地位並未決定，馬英九基金會執行長蕭旭岑批違反美國「六項保證」，民進黨立委則反控蕭「唱...

全社會防衛韌性委員會周年 9/20首辦「韌性台灣」國際論壇

總統府「全社會防衛韌性委員會」屆滿一周年，據掌握，9月20日的會議將突破以往，以「韌性台灣民主永續」國際論壇形式呈現，邀...

影／賴清德曝李洋接部長秘辛…捨棄千萬代言費 還為形象減8公斤

賴清德總統今天下午2時到台中市北屯區水景福隆宮，他在致詞時透露卓榮泰找李洋擔任運動部長時，對方先是一臉狐疑的詢問「你是說...

賴清德到彰化與基層座談 4縣長人選動向最受關注

賴清德總統今天到彰化縣與黨公職人員進行黨務座談，會中主要討論在大罷免後，基層深受衝擊，賴清德要黨公職把中央政績好好宣傳，...

