蕭旭岑：民進黨政客出賣台灣利益 對不起中華民國
美國在台協會（AIT）日前指出，台灣地位並未決定，馬英九基金會執行長蕭旭岑批違反美國「六項保證」，民進黨立委則反控蕭「唱和中共」。蕭旭岑今嚴正表示，台灣主權屬於中華民國，這是很明確的事，民進黨政客卻說台灣地位未定，根本是出賣台灣利益，對不起中華民國。
蕭旭岑強調，綠營政客不用扯什麼舊金山和約，只要回頭檢視中華民國憲法，明定「台灣與大陸同屬一個中國，也就是中華民國」，台灣主權當然歸屬於中華民國。外交部長林佳龍與民進黨立委拿中華民國的薪水，卻完全不遵守中華民國憲法，誤導台灣人錯誤的「台灣地位未定論」，根本是尸位素餐，讓人唾棄。
蕭旭岑說，台灣地位明明非常明確，就是「台灣屬於中華民國」，為什麼民進黨政客要說台灣地位尚未確定？是看不起台灣人嗎？是迎合想要挑動兩岸關係的美國政客嗎？有這種政務官和立法委員，台灣人還需要敵人嗎？真正是標準的「飼老鼠，咬布袋」。
蕭旭岑表示，開羅宣言、波茨坦公告與日本降伏文書都明確了日本必須將台灣、澎湖群島歸還中華民國，民進黨政客卻反過來指控持這樣說法的人是「唱和中共」，到底是沒有讀書，還是別有居心？難道民進黨政客反對「台灣主權屬於中華民國」嗎？跟著外國政客起鬨亂扯「台灣地位未定」的政客，才是真正愧對中華民國，出賣台灣利益，是台灣的罪人。
