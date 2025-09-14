美保守派網紅柯克遇刺 林佳龍譴責政治暴力

快訊

中央社／ 台北14日電

美國保守派網紅柯克近日在猶他州一場活動中遭槍殺，外交部林佳龍今天表示，柯克的驟逝是民主社會損失，相信民主制度的韌性，將帶領美國社會度過艱難時刻，同時也嚴正譴責任何形式政治暴力。

林佳龍在臉書（Facebook）發文說，他在歐洲訪問期間，沉痛得知柯克（Charlie Kirk）在校園巡迴演講時不幸遭槍擊身亡，兇嫌已經落網。

林佳龍強調，外交部嚴正譴責任何形式的政治暴力；他也向柯克的太太與家人，致上最深切的哀悼。

林佳龍表示，柯克年輕有為、勇於走入不同社群，與不同意見者交流對話，創辦「美國轉折點」（Turning Point USA），而柯克過去也曾公開支持台灣；柯克的驟逝是民主社會損失，相信民主制度的韌性，將帶領美國社會度過這段艱難的時刻。

美國 林佳龍 外交部

