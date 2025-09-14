陳駿季率農訪團赴美 訪華府與農業州簽採購意向書
外交部今天表示，「2025年中華民國（台灣）農產品貿易赴美友好訪問團」由農業部長陳駿季擔任總團長，今天至27日訪問美國華府，將與美農產品相關協會簽署採購意向書，深化經貿及糧食安全夥伴關係。
外交部傍晚發布新聞稿表示，「2025年中華民國（台灣）農產品貿易赴美友好訪問團」於今天至27日訪問美國華府和相關農業州，並將與美國農產品相關協會簽署採購意向書，這是自1998年以來，台灣第15度籌組農訪團赴美。
外交部說明，今年由農業部長陳駿季擔任總團長，團員包括台灣植物油製煉工業同業公會、台灣飼料工業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會、中華民國禽肉行銷發展協會、台灣區冷凍食品工業同業公會、台灣連鎖加盟促進協會、美國黃豆出口協會、美國穀物暨生質產品協會及美國小麥協會等業界高階代表。
外交部指出，訪團成員首先將訪問華府，之後將分為「黃豆玉米」、「小麥」及「牛肉」三個分團前往美國農業州，與地方政要及農業團體進行互動交流。
「黃豆玉米」分團將訪問阿肯色州、俄亥俄州及印第安納州；「小麥」分團將訪問南達科他州、蒙大拿州及愛達荷州；「牛肉」分團訪問佛羅里達州及德州。
外交部強調，台美近年持續在農業創新科技、糧食安全供應鏈等領域深化合作，美國優質農產品亦受民眾喜愛，去年台灣名列美國海外第八大出口市場，主要品項包括黃豆、玉米、小麥及牛肉等農、畜產品。
外交部也盼望，藉由再度籌組農訪團能結合台灣公部門與私部門的力量，促進雙邊農業合作與交流，並進一步深化台美經貿及糧食安全夥伴關係。
