全社會防衛韌性委員會周年 9/20首辦「韌性台灣」國際論壇

總統府「全社會防衛韌性委員會」屆滿一周年，據掌握，9月20日的會議將突破以往，以「韌性台灣民主永續」國際論壇形式呈現，邀集包20位國際訪賓、16個駐台辦事處相關代表出席，美台商會、歐台商會、日本工商會也會到場，凸顯委員會備受國際關注、面向國際合作、內外整備團結的三大意義。

據了解，討論主題則將從全社會防衛韌性五大主軸延伸，每個主軸都有明確討論議題進行座談，會中也將穿插專題對談、焦點討論等，一來分享台灣成果、二來參考他國經驗、三來藉由國際論壇的交流座談可以說是以行動共同展現民主陣營夥伴的團結合作，以及對於「全社會防衛韌性」價值的倡議及重視。

國安會副秘書長林飛帆受訪指出，國際論壇以「韌性台灣民主永續」為主題，由擔任委員會召集人的賴總統開幕致詞後，隨即進入五大主軸座談，由委員會委員擔任該議題主持人，並規劃講者及與談人，比如主軸一「民力訓練暨運用」由壯闊台灣創辦人吳怡農擔任主持人、佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文專題演講，擔任講者講述台灣充沛的民間力量，如何協助從台灣從災防、救災，到韌性強化。

總統府發言人郭雅慧則回應，賴總統上任以來，積極推動全社會防衛韌性委員會，一方面在國內積極整合中央與地方以及民間體系緊密合作，一方面也與國際夥伴經驗交流，過去已與日本、美國及歐洲多國就災防、資安、能源安全等領域進行專業分享，期盼透過國際論壇與民主盟友共同提升全球安全韌性。

據掌握，與會成員除委員會委員外，也邀集台灣商界、民間或智庫代表出席，受邀訪賓的專業領域從經貿產業、太空科學、災害防治、能源安全到供應鏈韌性等面向一應俱全，顯示國際論壇除了展現成果，也與其他同樣重視防衛韌性議題的國家，在不同面向與技術上，開拓合作的機會與可能。

