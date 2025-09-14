林佳龍：台灣以文化世界交友 中共張牙舞爪自曝其短

在「2025歐洲台灣文化年」計劃下，故宮珍貴文物至捷克展出，備受國際矚目。外交部長林佳龍表示，故宮收藏在台灣，為全人類保留重要的中華文化資產。台灣能以文化與世界交朋友，中共則以文化服務政治，每次張牙舞爪其實都是自曝其短。

外交部與文化部共同推動「2025歐洲台灣文化年」，當中重點活動「故宮文物百選及其故事」特展，已在11日在捷克國家博物館盛大揭幕，展出包含「翠玉白菜」、「清院本清明上河圖」等131件珍貴藏品。林佳龍也到現場參與，見證台灣文化外交新里程碑時刻。

林佳龍12日接受中央社專訪，表示此次故宮展覽本質是文化交流，是兩國博物館的交流，而不是政治主導。不只故宮展覽，還有國樂團表演、「辦桌」音樂劇演出，透過多樣形式讓歐洲認識台灣。

對於網路上「故宮文物屬於中國」、「故宮文物如何呈現台灣」的爭論，林佳龍表示：「故宮的文物不是屬於過去，而是應該屬於現代人共同資產，也是世界文明的一部分。」

林佳龍說，回顧中國在文化大革命時期，崇尚「破四舊」，大量文物遭到摧毀。故宮的文物能收藏在台灣，事實上為全人類保留重要的中華文化資產。

林佳龍指出，「中國」這個概念是很後來才出現，過去也歷經不同王朝、政權。若撇開政治，從社會的角度去看，台灣也把中華文化當作一部分，台灣是中華文化最得到保存與發揚之地。

中華文化漂洋過海發揚光大 台灣以文化與世界交友

外界關注中國對故宮赴捷展出的反應。中國國台辦日前指稱台灣推動所謂「文化台獨」、「去中國化」，利用中華文化資產進行政治操作。對此，林佳龍回應，中共為了「政治正確」，一定都會抗議。

林佳龍說，感謝捷克政府與人民都給文化足夠的空間，不會受政治過度干擾。「相信透過這次活動後，讓中共知道，他們一切講政治，但政治沒有辦法主導文化、社會、經濟與科技交流。」

林佳龍表示，中共是馬列毛澤東思想主導，是唯物主義無神論，只想壟斷對中華文化的解釋。「可是反而在他們統治下，中華文化是死了。中華文化因為漂洋過海，到新的土壤上時，往往可能儲存甚至有新生命。這也是中國現在發展上的困境。」

林佳龍說，中共想壟斷對中國的代表權，甚至認為台灣就是等於台獨，這其實都講不通的。「在國際上，中國就好像是『戰狼』，這種張牙舞爪每次都自曝其短，我們也不用太去在意。因為這也是它缺少自信的表現。」

林佳龍指出，這證明是中共的盲點，甚至是弱點。台灣透過文化與世界交朋友，中共則是一切為政治服務，包含孔子學院。所謂的「文化」都是統治者的權威，一種英雄主義，皆要整齊劃一。

他說，在國際文化議題上，台灣作為自由民主社會，能尊重並欣賞差異，而中共卻試圖消滅差異、定於一尊，這正凸顯雙方在文化本質上的巨大不同，「也因此歐美各國與台灣往來時感到自在與舒適。」

他表示，台灣文化兼容並蓄，從原住民族、西班牙、荷蘭，到日本、美國、中國與東南亞的影響，都在這塊土地本土化並創新。凡是在台灣落地生根的文化，最後都成為台灣人的生活與藝術表現。

推動歐洲台灣文化年 跨部會合作效果加乘

談及「2025歐洲台灣文化年」，林佳龍表示，選擇歐洲作為推廣台灣文化的地區，是因歐洲是現代文明的重要發源地，從文藝復興影響到全世界。除了文化，歐洲也展現民主、自由與人權價值，台歐間有許多可交流之處。

林佳龍說，人與人、民族與民族之間的交流本是自然之事，就算意見不同，也能彼此溝通。台灣與捷克同為理念相近的國家，能自在合作。

林佳龍表示，許多人都知道台灣是科技島，但不一定認識台灣文化，特別是多元文化，可以在台灣共存共榮。首次舉辦的歐洲台灣文化年活動串連26個駐歐館處，舉辦逾70場台灣藝文活動，例如表演藝術、視覺藝術與改造駐外館處空間，讓文化外交更具體可見。這些不僅是單點活動，而是延伸成「點、線、面」的歐洲交流網絡。

林佳龍坦言，籌辦「歐洲台灣文化年」過程，時間緊迫與有限經費是最大挑戰，但透過跨部會合作克服。例如外交部與文化部召開雙部長會議，另外也與故宮、教育部、僑委會、客委會及原民會等單位合作，藉由盤點資源、整合行銷，效果加乘。

至於未來是否還會有「歐洲台灣文化年」，他說：「反應效果非常好，大家都很期待，欲罷不能，應該要繼續辦下去。」

面對新「邪惡軸心」 台歐加強合作關係更緊密

談及這幾年的台歐關係，林佳龍指出，俄烏戰爭與疫情後，台歐關係更為密切。雙方雖在地球兩端，但同樣面臨來自威權政權的威脅，俄羅斯與中國被視為新的「邪惡軸心」，因此與歐洲交流合作更加重要。「台灣必須把握時間，擴大與歐洲的交流合作。他們都對台灣有很好的印象。」

林佳龍表示，現在已經有完整的「歐洲政策」，未來將持續推動歐洲專案，增加預算與員額，文化年即為一部分。他指出，科技外交同樣關鍵，包括半導體、AI等5大信賴產業，都希望能與歐洲全面對接，甚至發展合資創新。

5大信賴產業推動方案是總統賴清德在113年5月20日就職時宣示推動，希望透過發展半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等5大產業，讓台灣成為全球民主科技陣營不可或缺並受信賴的夥伴，並藉由創新驅動帶動台灣百工百業的發展創造高薪就業，並強化國家安全與韌性。

展望未來，林佳龍表示，除了深化中東歐合作，也會積極拓展烏克蘭、巴爾幹半島與波羅的海三國，透過「總合外交」，將台灣的國力與能量展現出來。

