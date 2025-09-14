面對我對美關稅 賴清德點名「她」從中推動：中小企業一定要幫忙

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
賴清德總統（中）今天下午2時到台中市北屯區水景福隆宮參香、贈匾。記者趙容萱／攝影
賴清德總統（中）今天下午2時到台中市北屯區水景福隆宮參香、贈匾。記者趙容萱／攝影

賴清德總統今到台中北屯區「水景福隆宮」參香暨贈匾，他今天特別在廟前為群眾做國政報告時指出，面對我對美關稅，現在的重點是特別要關心中小企業，立委何欣純無論他做行政院長，或做總統，每次見面都說，台中中小企業遇到很大的困難，要求政府幫忙，所以現在中小企業一定要幫忙。

賴清德今天下午2時在民進黨祕書長徐國勇、副祕書長何博文陪同下到北屯區「水景福隆宮」參香暨贈匾；後到水景福隆宮活動中心與黨籍公職人員閉門座談；台中市2名民進黨立委，蔡其昌率球隊出國比賽未現身，何欣純提早到場等候，黨籍市議員曾朝榮、王立任等人幾乎全員到齊。

賴清德致詞時，先一一點名到場的貴賓，包括台中市副市長鄭照新、國策顧問李茂盛、中山附醫法醫科主任高大成，並指「何欣純是立法院表現第一名的立委」。

賴清德致詞時說，今天機會難得，感謝大家支持，讓他跟大家做國政報告，大家要質詢也行。很多人問，從前總統蔡英文到他3任10年間做那些事？第一，面對中國大陸的威脅，不放棄、不驚惶，確保國家更安全，第二經濟發展不但要好，還要勇，第三與民主陣營戰在一起維護國際社會安全。

賴清德說明，經濟發展要勇，2010年對外投資，中國大陸占比達83.8%，雞蛋放同一個籃子內，蔡英文到他執政這10年來分散投資，布局全球，產品行銷全世界，去年中國大陸投資占比降到7%，改到歐美、東南亞投資，和全世界做生意，去年至今經濟成長率比中國大陸還好。

賴清德指出，現在的重點是特別要關心中小企業，這點一定要給何欣純鼓勵，無論他做行政院長，或做總統，每次見面何欣純都說，台中中小企業遇到很大的困難，要求政府幫忙。所以現在中小企業一定要幫忙，特別是因應美國對等關稅，2天後，行政院就提出對中小企業照顧計畫，立院通過930億元預算，並協助AI、淨零轉型這點一定要給何欣純鼓勵。

賴清德表示，經濟發展後也致力社會福利，包括0到6歲國家養，高中職免學費，以及大學學費補助，其中大學學費補助，又點名何欣純曾要求對中低收入戶加碼，這點又要給何欣純鼓勵一下。

賴清德總統（中）今天下午2時到台中市北屯區水景福隆宮參香、贈匾。記者趙容萱／攝影
賴清德總統（中）今天下午2時到台中市北屯區水景福隆宮參香、贈匾。記者趙容萱／攝影

