賴總統：世界安全及經濟發展 需要台灣這隻手

中央社／ 台中14日電

總統賴清德今天表示，國際社會關心台海問題，因台海和平穩定是世界安全及繁榮的重要防線，世界要安全，世界經濟要發展，「需要台灣這隻手」，自然關心台灣的安全穩定。

賴總統下午前往台中市北屯區水景福隆宮參香祈福，並由民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、民進黨立委何欣純及黨籍台中市議員陪同在廟埕進行國政宣講，廟埕擠滿民眾，台中市副市長鄭照新也代表到場致意。

總統宣講結束隨即轉往水景福隆宮活動中心會議室，與黨公職人員進行座談會，傾聽基層心聲與建議。

總統在國政宣講時指出，前總統蔡英文與他前後10年為了國家，不放棄也不驚慌，堅定率領全國人民確保台灣安全，作法包括強化國防力量，提高國防預算，無論是對外增加軍事採購，或是和國外單位合作扶持台灣軍事工業，將台灣基礎工業可以轉型升級，未來不只國家安全，產業及經濟都可以發展。

賴總統指出，目前中小企業也面臨人工智慧及淨零轉型的潮流，中小企業本身力量不足，需要政府幫忙，政府每年都編100多億元幫忙中小企業，照顧中小企業可以運用人工智慧、原料準備及生產過程可以更好，技術進步，提高競爭力，才有辦法繼續發展下去。

在國家安全方面，賴總統說，台灣和民主陣營站一起，大家知道中國對台灣的威脅一天比一天強，國際社會關心程度也愈來愈高，大家從報紙可看到，美國及歐洲船艦經過印太地區及台灣海峽，就是要保持印太地區及台灣海峽自由航行區域。

總統強調，國際社會關心台海問題，因台海和平穩定是世界安全及繁榮的重要防線，世界要安全，世界經濟要發展，「需要台灣這隻手」，自然會關心台灣的安全穩定。

他說，中國威脅不是台灣單獨面對，這是國際性的問題，台灣還是要扛起責任，「讓國際社會知道我們有保護國家安全的決心，同時願意善盡維護亞太地區安全」。

台海 中小企業 國家安全

