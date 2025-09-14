韌性台灣國際論壇20日登場 5大主軸深化國際合作

全社會防衛韌性委員會將屆滿1年，本月委員會議改變形式，將於20日以舉辦國際論壇方式登場，聚焦韌性5大主軸，凸顯「備受國際關注、面向國際合作、內外整備團結」3大意義，將邀集超過20位國際訪賓、16個駐台辦事處代表到場。

全社會防衛韌性委員會去年9月召開第一次會議，運作至今將屆滿1年。國安會副秘書長林飛帆接受媒體詢問時表示，9月20日登場的全社會防衛韌性國際論壇將以「韌性台灣民主永續」為主題，由召集人、總統賴清德開幕致詞後，進入議題座談。

林飛帆說，議題座談以全社會防衛韌性5大主軸為基礎作延伸，由委員會委員擔任議題主持人，並規劃講者及與談人，針對各項議題進行深入討論；例如，主軸一「民力訓練暨運用」由委員吳怡農擔任主持人，委員顏博文擔任講者講述台灣充沛的民間力量，從台灣災防救災到韌性強化，同場並有國內外專家學者擔任與談人。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統上任以來積極推動全社會防衛韌性委員會工作，一方面在國內積極整合中央與地方以及民間體系能緊密合作，一方面也與國際夥伴經驗交流，過去已與日本、美國及歐洲多國，就災防、資安、能源安全等領域進行專業分享，此次盼能透過國際論壇與民主盟友共同提升全球安全韌性。

據指出，以國際論壇來呈現委員會運作1週年，主要是凸顯台灣全社會防衛韌性現行成果，即「備受國際關注、面向國際合作、內外整備團結」3大意義。

國際關注方面，這次論壇邀集超過20位國際訪賓、16個駐台辦事處相關代表，且美台商會、歐台商會、日本工商會等也都將派人到場。

面向國際合作方面，受邀訪賓專業領域從經貿產業、太空科學、災害防治、能源安全到供應鏈韌性等面向，這是以全社會防衛韌性委員會過去1年來的成果為基礎，能在與其他國家分享交流之餘，藉由論壇與其他同樣重視防衛韌性議題的國家，在不同面向與技術開拓合作的機會與可能。

至於內外團結整備，這次國際論壇是首次由台灣政府主辦，並以全社會防衛韌性為主題的國際型論壇，除了邀集台灣商界、民間、智庫代表出席，也有來自國際的專家學者，凸顯台灣作為國際社會負責任一員，與民主陣營站在一起，共同提升力量，捍衛區域和平穩定。

