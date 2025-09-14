聽新聞
影／賴清德曝李洋接部長秘辛…捨棄千萬代言費 還為形象減8公斤
賴清德總統今天下午2時到台中市北屯區水景福隆宮，他在致詞時透露卓榮泰找李洋擔任運動部長時，對方先是一臉狐疑的詢問「你是說真的還是說假的?」，在得到肯定的答案，他回去跟家人商量之後，馬上同意出任。捨棄好幾千萬廣告代言費，擔任部長薪水沒幾年可以領，責任還特別重，需要去立法院接受質詢，實在很不簡單。
賴清德表示，他與李洋碰面時，發現對方消瘦不少，經詢問之下才得知，李洋從運動員退休後，為了給人一種專業的形象，特別減重8公斤，是一位自我要求很高的人，不是為了當部長才減重，而是得知自己是一位奧運金牌得主，公開場合代表國家的門面，所以維持良好的體態，才不會在國際間失禮。
賴清德也說，李洋最難能可貴的，就是完全不把金錢與利益看在眼裡，這樣的人難怪可以獲得兩屆的奧運金牌，是相當有決心的人。
