快訊

柯文哲交保遭撤銷 法界：這4字讓被告很難證明「不會串證」

獨／竹縣嚴重車禍！轎車偽造車牌「拒檢逃逸自撞」 1男1女送醫宣告不治

駐荷蘭代表投書荷媒 籲支持台灣參與聯合國及ICAO

中央社／ 台北14日電

聯合國大會9日開議，台灣因中國打壓迄今無法參與。荷蘭媒體近日全文刊登駐荷蘭代表田中光投書，呼籲荷蘭各界堅定拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，支持台灣參與聯合國及國際民航組織（ICAO）等國際組織。

荷蘭「改革日報」（Reformatorisch Dagblad）12日刊登田中光投書。田中光在文中指出，中國自1971年起持續曲解聯大2758號決議，錯誤宣稱台灣屬於中國，打壓台灣參加國際組織，但該決議僅處理中國在聯合國的代表權，未提及台灣，更未授權中國代表台灣。

他表示，中國做法已對國際法治構成威脅，也破壞台海現狀，危及對荷蘭具重要利益的印太地區和平穩定。尤其台灣不僅是荷蘭半導體產業重要合作夥伴，也是荷蘭在亞洲第3大貿易夥伴。

另外，田中光說，台北飛航情報區（FIR）是通往亞太地區重要門戶，包括荷蘭皇家航空（KLM）在內，多家國際航空公司每天使用此空域。2024年，阿姆斯特丹與台北間航班超過880架次，載運22.5萬名旅客。

他指出，然而，中國除濫用2758號決議阻撓台灣參與國際民航組織，還頻繁派遣軍機軍艦侵擾台灣，2025年初至今已出動逾3200架次軍機進入台北FIR，嚴重威脅國際航空安全，增加旅運風險與成本。

田中光說，聯合國持續接受中國單方面詮釋，導致台灣人民與媒體被拒於聯合國大樓與會議之外，此舉不僅對台灣不公，也違反荷蘭高度重視的人權、平等與新聞自由價值。

他表示，當聯合國容許會員國曲解決議並系統性歧視數百萬人民，已損及其守護國際法治的公信力，背離「人人享有平等權利」的基本原則。

田中光強調，台灣是繁榮的民主國家，也是可信賴的夥伴，能在醫療保健、氣候變遷及科技創新等領域對聯合國「永續發展目標」（SDGs）做出積極貢獻。荷蘭的安全與繁榮仰賴穩定的國際秩序，因此更應堅定支持台灣參與聯合國，拒絕中國錯誤濫用2758號決議。

荷蘭 聯合國 2758號決議

延伸閱讀

停火磋商仍無果…內唐亞胡：消滅哈瑪斯領袖 是終結加薩戰爭途徑

聯國報告證實 北韓人看韓劇就處決 金正恩推核武傳統軍力並進

聯合國大會挺以巴「兩國方案」 美批送禮哈瑪斯

跨黨派立委團赴歐國會外交 江啟臣、楊瓊瓔：收穫多

相關新聞

最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

行政院最快10月下旬普發現金1萬元，釋昭慧在臉書號召民眾拒領，她說，行政院在規畫領取的5種模式之外，應增設第6選項「拒領...

影／賴清德曝李洋接部長秘辛…捨棄千萬代言費 還為形象減8公斤

賴清德總統今天下午2時到台中市北屯區水景福隆宮，他在致詞時透露卓榮泰找李洋擔任運動部長時，對方先是一臉狐疑的詢問「你是說...

賴清德到彰化與基層座談 4縣長人選動向最受關注

賴清德總統今天到彰化縣與黨公職人員進行黨務座談，會中主要討論在大罷免後，基層深受衝擊，賴清德要黨公職把中央政績好好宣傳，...

面對我對美關稅 賴清德點名「她」從中推動：中小企業一定要幫忙

賴清德總統今到台中北屯區「水景福隆宮」參香暨贈匾，他今天特別在廟前為群眾做國政報告時指出，面對我對美關稅，現在的重點是特...

釋昭慧建議設拒領普發現金專款戶 政院：審慎研議可能性

行政院最快下個月還稅於民，普發現金一萬元。玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧今天號召民眾「拒領」，認為政府應提供設立專戶讓...

何志偉一周2度到桃園 地方力挺「選市長」他這樣回

總統府副秘書長何志偉今赴桃園市龜山區出席活動，一周2度來到桃園，在地議員紛紛勸進他角逐2026桃園市長。何志偉則說，桃園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。