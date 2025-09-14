賴清德到彰化與基層座談 4縣長人選動向最受關注

賴清德總統今天到彰化縣與黨公職人員進行黨務座談，會中主要討論在大罷免後，基層深受衝擊，賴清德要黨公職把中央政績好好宣傳，讓地方民眾知道。而大家所關心的下屆彰化縣長人選，立委陳素月和前彰化市長邱建富也都希望透過民調等公平機制推出人選，邱建富更說彰化縣長選舉歷來5次的徵召都慘敗，值得中央參考。

賴清德今天到溪湖鎮參拜完福安宮媽祖後，也在溪湖藝文館與黨公職人員進行黨務座談，但不對外開放。而到場的民進黨目前已表態參選彰化縣長的立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富4人動向倍受關注。

陳素月說，在大罷免後，基層心情都比較低落，在重新檢討後，應調整策略，畢竟民進黨執政比馬英九執政時代要好，卻因宣傳不夠，所以應該要加強讓百姓知道中央政績。

黃秀芳說，總統此次到彰化，也是要了解地方基層聲音，未來才能順著民意讓民眾感受到政府執政的努力。而目前民進黨在彰化縣表態有意參選縣長的四人各自努力，未來會推出最強的候選人參選，大家一定會團結支持，打贏明年選戰。

邱建富說，台灣未來最重要的就是拚經濟，而民進黨在明年彰化縣長選舉很有機會贏得勝選，所以希望透過民調及公平機制推出人選，一定能贏得勝選，但若是以徵召，以過去5次記錄都是慘敗，中央應好好參考。

陳素月也認為，應以民調為參考推出人選，雖目前定調為將徵召，但她相信不會以個人意志或喜好推人選，會有公平機制。

林世賢說，彰化薪資所得相較其他縣市更低，人口移出最多，彰化沒有好的產業發展，應在彰化推動設AI綠能算例中心、結合無人機和機械人產業，尤其在美國關稅壓力下，原本彰化水五金等產業面臨挑戰，更要積極輔導產業轉型，才能獲得民眾認同。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞表示，今天總統與地方公職人員的座談會中主要談建設，不談選舉，總統也希望黨公職一起團結努力，把正確消息傳出去，其實政府做了很多，所以許多假消息是不該被允許的行為。

民進黨發言人吳崢說，座談會中也討論彰化很多重大建設都是中央給予資源和預算補助，但很多民眾都以為是縣府的經費，未來也希望重要建設例如衛福長照大樓落成等，都應讓中央部會長官完整和地方說明，才能讓縣民知道中央的政績。

