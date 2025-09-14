立法院新會期19日開議 審查審計長人事同意權案

立法院新會期將在9月19日開議，當天院會除將把攸關普發現金的「韌性特別預算案」付委審查外，隨後將進行審計長人事同意權案審查，上午先舉行公聽會、下午再召開全院委員會進行審查。

現任審計長陳瑞敏任期將於10月1日屆滿，為使審計長任期順利銜接，總統賴清德依據憲法第104條規定，提名陳瑞敏續任，咨請立法院行使同意權。

立法院長韓國瑜12日召集黨團協商，各黨團同意9月19日舉行第11屆第4會期第1次會議，報告事項僅列議事錄、因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（韌性特別預算案）、各委員會召委選舉時間地點表。

協商結論指出，9月19日院會報告事項處理完畢後，改開全院委員會，進行審計長人事同意權案審查，上午10時30分舉行公聽會，由各黨團共推派學者專家代表5名參加；下午3時召開全院委員會進行審查，由國民黨團推派3人、民進黨團3人、民眾黨團1人代表進行詢答。

協商結論中，各黨團同意9月30日舉行第2次院會，上午報告事項後，先處理復議案3案，並進行審計長人事同意權案記名投票表決；下午邀行政院長率各部會首長列席施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，由各黨團推派1位質詢。

協商結論指出，10月3日舉行第3次院會，邀行政院長、主計長、財政部長、經濟部長及相關部會首長列席報告「韌性特別預算案」編製經過並備質詢，由國民黨團及民進黨團各推派10人、民眾黨團推派2人質詢，詢答完畢後即交審查，各黨團同意不提出復議。

至於各常設委員會召集委員選舉，定於10月1日上午舉行，9月30日則將先編定召集委員選舉人名冊。

