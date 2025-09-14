快訊

從奧運金牌到運動部長…賴清德曝李洋僅問1句即減重、捨千萬代言

國家警報響了！南部6縣市大雷雨炸2小時 慎防雷擊、冰雹

賴總統彰化座談 指示民代協助企業因應對等關稅

中央社／ 彰化14日電

總統賴清德今天下午前往彰化溪湖鎮和黨公職人員座談；民進黨發言人吳崢說，座談會上有人反映對等關稅衝擊大，賴總統則指示民代可協助企業與政府對接取得資源，協助度過難關。

賴總統上午在民主進步黨籍立法委員陳素月、黃秀芳等人陪同下，先前往彰化溪湖鎮的福安宮參拜，一行人向溪湖媽祈求風調雨順、國泰民安，也向在場的民眾說明政府正在推行的政策。

賴總統說，政府目前已補助高中職免學費，私立大學生補助學費、弱勢家庭學生可再加碼補助，另有宿舍與在外租屋補助，並提供TPASS通勤月票，這些措施不讓經濟困境成為孩子受教的阻礙。

賴總統指出，政府也提供青年百億海外圓夢基金，幫助15歲至30歲青年赴海外逐夢，盼青年拓展國際視野，讓年輕人無後顧之憂追求夢想，期盼藉由人才培育讓國家更進步。

在參拜行程結束後，賴總統以民進黨主席身分和縣內黨公職及民意代表座談，這一場座談未對外開放，不過卻進行了3個多小時才結束。民進黨發言人吳崢以及民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞則接受媒體訪問，說明座談內容。

吳崢表示，在座談會上，有民代提及美國提出對等關稅，對彰化縣傳統產業衝擊很大，盼政府提對策，賴總統也說明，行政院已提出紓困支持方案，也鼓勵縣內的議員及立委成立紓困支持因應小組，幫助中小企業與政府對接，方便申請紓困貸款等，取得支持資源。

吳崢說，今天的座談會上沒有談到選舉，不過要讓縣民對政府政績有感是當務之急，有議員反映，彰化縣內多項基礎建設，其實中央都有支持，建議政府可加強文宣，讓民眾知道中央政府幫彰化做了哪些建設。

楊富鈞則指出，也有民代認為，其實政府幫人民做了很多事情，不過民眾都被假消息誤導，政院或民進黨中央雖然適時提出澄清，也希望黨公職合作，利用他們的平台，將正確的訊息傳播出去。

民進黨

延伸閱讀

黃國昌指「賴清德掃黑淪大笑話」 民進黨：停止天天造謠

賴清德與新竹黨公職座談 吳崢：聚焦民生議題

捲小英男孩涉貪 吳崢：泓德能源董事長是張亞中女婿

林右昌請辭後新人事？傳徐國勇接任民進黨秘書長 鄭俊昇接副秘書長

相關新聞

王定宇讚AIT提台灣未定論符史實 酸蕭旭岑跟著中共跳腳

美國在台協會（AIT）指「開羅宣言」等二戰文件，並未決定台灣最終政治地位，「北京論述是錯誤的」。民進黨立委王定宇說，美國...

釋昭慧建議設拒領普發現金專款戶 政院：審慎研議可能性

行政院最快下個月還稅於民，普發現金一萬元。玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧今天號召民眾「拒領」，認為政府應提供設立專戶讓...

最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

行政院最快10月下旬普發現金1萬元，釋昭慧在臉書號召民眾拒領，她說，行政院在規畫領取的5種模式之外，應增設第6選項「拒領...

何志偉一周2度到桃園 地方力挺「選市長」他這樣回

總統府副秘書長何志偉今赴桃園市龜山區出席活動，一周2度來到桃園，在地議員紛紛勸進他角逐2026桃園市長。何志偉則說，桃園...

民進黨湧言會北市議員6選區提5席 阮昭雄籲布局：宜早不宜遲

2026年底將舉行縣市首長、議員，地方上有意參選新人也陸續掛布條，北市多位民進黨新人也表態參選，隸屬正國會除2席爭取連任...

時代力量十周年募款餐會 王婉諭：2026選舉拚突破重生

時代力量今在新北市板橋區國光公園市民活動中心舉辦「時力十年，勇敢向前｜時代力量十週年募款餐會」，回顧十年來的發展歷程，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。