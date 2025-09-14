賴總統彰化座談 指示民代協助企業因應對等關稅

總統賴清德今天下午前往彰化溪湖鎮和黨公職人員座談；民進黨發言人吳崢說，座談會上有人反映對等關稅衝擊大，賴總統則指示民代可協助企業與政府對接取得資源，協助度過難關。

賴總統上午在民主進步黨籍立法委員陳素月、黃秀芳等人陪同下，先前往彰化溪湖鎮的福安宮參拜，一行人向溪湖媽祈求風調雨順、國泰民安，也向在場的民眾說明政府正在推行的政策。

賴總統說，政府目前已補助高中職免學費，私立大學生補助學費、弱勢家庭學生可再加碼補助，另有宿舍與在外租屋補助，並提供TPASS通勤月票，這些措施不讓經濟困境成為孩子受教的阻礙。

賴總統指出，政府也提供青年百億海外圓夢基金，幫助15歲至30歲青年赴海外逐夢，盼青年拓展國際視野，讓年輕人無後顧之憂追求夢想，期盼藉由人才培育讓國家更進步。

在參拜行程結束後，賴總統以民進黨主席身分和縣內黨公職及民意代表座談，這一場座談未對外開放，不過卻進行了3個多小時才結束。民進黨發言人吳崢以及民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞則接受媒體訪問，說明座談內容。

吳崢表示，在座談會上，有民代提及美國提出對等關稅，對彰化縣傳統產業衝擊很大，盼政府提對策，賴總統也說明，行政院已提出紓困支持方案，也鼓勵縣內的議員及立委成立紓困支持因應小組，幫助中小企業與政府對接，方便申請紓困貸款等，取得支持資源。

吳崢說，今天的座談會上沒有談到選舉，不過要讓縣民對政府政績有感是當務之急，有議員反映，彰化縣內多項基礎建設，其實中央都有支持，建議政府可加強文宣，讓民眾知道中央政府幫彰化做了哪些建設。

楊富鈞則指出，也有民代認為，其實政府幫人民做了很多事情，不過民眾都被假消息誤導，政院或民進黨中央雖然適時提出澄清，也希望黨公職合作，利用他們的平台，將正確的訊息傳播出去。

商品推薦