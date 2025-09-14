聽新聞
釋昭慧建議設拒領普發現金專款戶 政院：審慎研議可能性
行政院最快下個月還稅於民，普發現金一萬元。玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧今天號召民眾「拒領」，認為政府應提供設立專戶讓民眾拒領並捐「國家續命專款」，並嚴禁挪用。行政院發言人李慧芝指出，尊重每一個人的選擇，也感謝對守護國家的倡議，會審慎研議相關建議的可能性。
行政院上周通過韌性特別預算案，其中編列2360億元普發現金1萬元，最快10月下旬能領取。據規劃，發放方式將比照2023年普發6000元資格，領取方式包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等。
不過，釋昭慧在臉書發文主張，行政院應增設第6選項「拒領1萬，轉入國家續命專款」，專款僅能用於重大災害或外敵侵略，如此一來，拒領的民眾就有合法管道，將正義之怒化為對國家的實際守護行動。她也邀民眾前往「搶救國庫聯盟」 進行連署。
