最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

行政院最快10月下旬普發現金1萬元，釋昭慧在臉書號召民眾拒領，她說，行政院在規畫領取的5種模式之外，應增設第6選項「拒領一萬，轉入國家續命專款」，而「國家續命專款」僅能作為國家重大災難或備戰之用，嚴禁挪用，這樣，拒領的民眾就有合法管道，也對國家有實際守護行動。

釋昭慧在臉書指出，立法院強行通過「普發1萬」案，由於這筆額外開支並未編入年度預算，行政院只能以「舉債」應對。這種「舉債大撒幣」的做法，立即引發骨牌效應。地方議會有樣學樣，不斷加碼，新北市議會甚至喊出「普發4.6萬」乃至「普發5萬」。

釋昭慧說，事實證明，舉債撒幣，就是飲鴆止渴；惡例一開，國無寧日。掏空國庫的後果至少有四點，包括債務沉重，世代受害，子孫無以為繼、對弱勢幫助有限，反而擴大貧富差距、從中央到地方爭相撒幣，財政紀律全面鬆動、國家體質虛弱，一旦天災或戰禍，將陷入重大國安危機。

釋昭慧主張，現行五種發放模式為、登記入帳、ATM領現、郵局領現、偏鄉造冊發放、特定對象直接入帳，但行政院在五種模式之外，增設第六選項「拒領一萬，轉入國家續命專款」。此專款僅能用於重大災害或外敵侵略，不得挪作他用，因此號召民眾「搶救國庫聯盟」連署。

