何志偉一周2度到桃園 地方力挺「選市長」他這樣回
總統府副秘書長何志偉今赴桃園市龜山區出席活動，一周2度來到桃園，在地議員紛紛勸進他角逐2026桃園市長。何志偉則說，桃園很重要，總統希望北部地區大家儘量跑，未正面回應是否參選。
何志偉今上午赴桃園市龜山區明倫三聖宮，代表總統賴清德出席桃園市中醫師公會舉辦的義診公益活動，何志偉先是代表總統向民眾致謝，隨後與民眾互動合影；對此在地議員紛紛和何志偉喊話，指鄉親及地方很希望他出來選市長。
對此何志偉表示，今天的活動不是選舉場合，桃園真的很重要，其實總統也有期待整個北部地區能夠跑、儘量跑，「我老何何志偉更能夠擁抱民眾」，低調不談是否參戰2026桃園市長寶座。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言