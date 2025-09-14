快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
總統府副秘書長何志偉今赴桃園市龜山區明倫三聖宮，代表總統賴清德出席桃園市中醫師公會舉辦的義診公益活動。記者周嘉茹／翻攝
總統府副秘書長何志偉今赴桃園市龜山區明倫三聖宮，代表總統賴清德出席桃園市中醫師公會舉辦的義診公益活動。記者周嘉茹／翻攝

總統府副秘書長何志偉今赴桃園市龜山區出席活動，一周2度來到桃園，在地議員紛紛勸進他角逐2026桃園市長。何志偉則說，桃園很重要，總統希望北部地區大家儘量跑，未正面回應是否參選。

何志偉今上午赴桃園市龜山區明倫三聖宮，代表總統賴清德出席桃園市中醫師公會舉辦的義診公益活動，何志偉先是代表總統向民眾致謝，隨後與民眾互動合影；對此在地議員紛紛和何志偉喊話，指鄉親及地方很希望他出來選市長。

對此何志偉表示，今天的活動不是選舉場合，桃園真的很重要，其實總統也有期待整個北部地區能夠跑、儘量跑，「我老何何志偉更能夠擁抱民眾」，低調不談是否參戰2026桃園市長寶座。

總統府副秘書長何志偉今赴桃園市龜山區明倫三聖宮，代表總統賴清德出席桃園市中醫師公會舉辦的義診公益活動。記者周嘉茹／翻攝
總統府副秘書長何志偉今赴桃園市龜山區明倫三聖宮，代表總統賴清德出席桃園市中醫師公會舉辦的義診公益活動。記者周嘉茹／翻攝

議員 何志偉 公益活動

王定宇讚AIT提台灣未定論符史實 酸蕭旭岑跟著中共跳腳

美國在台協會（AIT）指「開羅宣言」等二戰文件，並未決定台灣最終政治地位，「北京論述是錯誤的」。民進黨立委王定宇說，美國...

釋昭慧建議設拒領普發現金專款戶 政院：審慎研議可能性

行政院最快下個月還稅於民，普發現金一萬元。玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧今天號召民眾「拒領」，認為政府應提供設立專戶讓...

最快10月將普發現金1萬元 釋昭慧臉書發文號召民眾拒領

行政院最快10月下旬普發現金1萬元，釋昭慧在臉書號召民眾拒領，她說，行政院在規畫領取的5種模式之外，應增設第6選項「拒領...

何志偉一周2度到桃園 地方力挺「選市長」他這樣回

總統府副秘書長何志偉今赴桃園市龜山區出席活動，一周2度來到桃園，在地議員紛紛勸進他角逐2026桃園市長。何志偉則說，桃園...

民進黨湧言會北市議員6選區提5席 阮昭雄籲布局：宜早不宜遲

2026年底將舉行縣市首長、議員，地方上有意參選新人也陸續掛布條，北市多位民進黨新人也表態參選，隸屬正國會除2席爭取連任...

時代力量十周年募款餐會 王婉諭：2026選舉拚突破重生

時代力量今在新北市板橋區國光公園市民活動中心舉辦「時力十年，勇敢向前｜時代力量十週年募款餐會」，回顧十年來的發展歷程，並...

