何志偉一周2度到桃園 地方力挺「選市長」他這樣回

總統府副秘書長何志偉今赴桃園市龜山區出席活動，一周2度來到桃園，在地議員紛紛勸進他角逐2026桃園市長。何志偉則說，桃園很重要，總統希望北部地區大家儘量跑，未正面回應是否參選。

何志偉今上午赴桃園市龜山區明倫三聖宮，代表總統賴清德出席桃園市中醫師公會舉辦的義診公益活動，何志偉先是代表總統向民眾致謝，隨後與民眾互動合影；對此在地議員紛紛和何志偉喊話，指鄉親及地方很希望他出來選市長。

對此何志偉表示，今天的活動不是選舉場合，桃園真的很重要，其實總統也有期待整個北部地區能夠跑、儘量跑，「我老何何志偉更能夠擁抱民眾」，低調不談是否參戰2026桃園市長寶座。 總統府副秘書長何志偉今赴桃園市龜山區明倫三聖宮，代表總統賴清德出席桃園市中醫師公會舉辦的義診公益活動。記者周嘉茹／翻攝

商品推薦