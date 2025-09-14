本土社團國家正常化研討會20日登場 聚焦三大主題

由辜寬敏基金會、新台灣和平基金會、台灣教授協會等本土社團共同舉辦的「2025國家正常化研討會」20日將登場，聚焦在節日、外交、空間三大主題，邀請專家學者共同爬梳台灣國家正常化的問題。

主辦單位表示，只有深刻了解台灣處在甚麼不正常的狀態，才能避免積非成是、在麻痺中活著，並更積極地行動與改變。

辜寬敏基金會表示，每年的國家正常化研討會，會產出一份年度「國家不正常關鍵報告」。台灣之所以有正常化的必要，正因為現狀的不正常，才要將其從不正常導向正常。

辜寬敏基金會說，正常化研討會要提醒大家，要以台灣為名，建立一個獨立且被承認的國家，有多少的未竟之業。也只有深刻了解到台灣處在甚麼不正常的狀態，才能避免積非成是，在麻痺中活著，並更積極地行動與改變。

辜寬敏基金會表示，延續2024年國家正常化研討會，2025年發現竟然增加更多不正常現象，今年10月25日要放假名為「台灣光復」，放假當然很好，但是這個假日卻是造成228悲劇開端、國民黨殖民統治的占領那一天，這個國民黨黨國意識形態所宣傳的「台灣光復」，在藍白聯手的國會獨裁下，變成放假的紀念日，錯誤的黨國宣傳又死灰復燃。

辜寬敏基金會說，美國眾議院7月通過2026財政年度國防部撥款法案，明令禁止美國行政部門花錢製作、採購或展示任何「不正確標示」台灣領土的地圖，也就是「誠實地圖法案」。反觀，台灣卻仍有許多路名充斥著濃濃的中國味，有人就嘲諷，進到台北市的中正區就像一個中國城，各個街道都是中國地名。

辜寬敏基金會表示，2025年國家正常化研討會，將聚焦在節日、外交、空間三大主題，邀請專家學者共同爬梳台灣國家正常化的問題，包括，「如果台灣是民主國家，是否應該紀念過去的獨裁者？當我們說台灣和中國不同時，卻還在紀念獨裁者，或明知道卻不改變，還能自稱自己是民主國家？」

