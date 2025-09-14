民進黨正國會北市議員6選區提5席 阮昭雄籲布局：宜早不宜遲

2026年底將舉行縣市首長、議員，地方上有意參選新人也陸續掛布條，北市多位民進黨新人也表態參選，隸屬正國會除2席爭取連任外另有3位新人表態，同派系前議員、行政院副秘書長阮昭雄也說，台北市將會是選戰焦點布局「宜早不宜遲」。黨部主委張茂楠則說，協調作業會提早原則上提名席次應與上次差不多。

民進黨北市黨部今天於議會舉辦「資深黨員表揚大會」，包含行政院副秘書長阮昭雄、國策顧問黃承國、立委范雲、蔡易餘、議員張文潔、洪健益、陳賢蔚、民進黨組織部副主任邵維倫等人均到場與會，現場也有不少欲投入下屆議員選舉的新人，包含擔任主持人陳聖文、賴俊翰、前議員呂瀅瀅等。

目前北市議會議員空缺多達8席，更有不少新人已默默開始備戰初選，而正國會已開始備戰，除了現任兩席林延鳳、顏若芳外，包含中正萬華康家瑋、松山信義郭凡、大安文山劉品妡等均已表態投入初選，6選區中已有5人。

同屬正國會的行政院副秘書長阮昭雄表示，從台北市選情結構看，母雞人選很重要，民進黨畢竟在台北市挑戰者身分，且首都又是選戰焦點之一，應該要盡快布局讓士氣提升，「宜早不宜遲」。

北市黨部主委張茂楠表示，縣市長部分黨中央應會有提早布局規畫，不過議員還是會依照步調，預計明年3、4月才會比民調，但協調會提早作業包含提名席次，原則上提名策略還是與上一次差不多，維持現有的席次，活動上也會盡量給新人機會。

