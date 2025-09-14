民進黨正國會北市議員6選區提5席 阮昭雄籲布局：宜早不宜遲
2026年底將舉行縣市首長、議員，地方上有意參選新人也陸續掛布條，北市多位民進黨新人也表態參選，隸屬正國會除2席爭取連任外另有3位新人表態，同派系前議員、行政院副秘書長阮昭雄也說，台北市將會是選戰焦點布局「宜早不宜遲」。黨部主委張茂楠則說，協調作業會提早原則上提名席次應與上次差不多。
民進黨北市黨部今天於議會舉辦「資深黨員表揚大會」，包含行政院副秘書長阮昭雄、國策顧問黃承國、立委范雲、蔡易餘、議員張文潔、洪健益、陳賢蔚、民進黨組織部副主任邵維倫等人均到場與會，現場也有不少欲投入下屆議員選舉的新人，包含擔任主持人陳聖文、賴俊翰、前議員呂瀅瀅等。
目前北市議會議員空缺多達8席，更有不少新人已默默開始備戰初選，而正國會已開始備戰，除了現任兩席林延鳳、顏若芳外，包含中正萬華康家瑋、松山信義郭凡、大安文山劉品妡等均已表態投入初選，6選區中已有5人。
同屬正國會的行政院副秘書長阮昭雄表示，從台北市選情結構看，母雞人選很重要，民進黨畢竟在台北市挑戰者身分，且首都又是選戰焦點之一，應該要盡快布局讓士氣提升，「宜早不宜遲」。
北市黨部主委張茂楠表示，縣市長部分黨中央應會有提早布局規畫，不過議員還是會依照步調，預計明年3、4月才會比民調，但協調會提早作業包含提名席次，原則上提名策略還是與上一次差不多，維持現有的席次，活動上也會盡量給新人機會。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言