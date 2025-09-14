時代力量十周年募款餐會 王婉諭：2026選舉拚突破重生

時代力量今在新北市板橋區國光公園市民活動中心舉辦「時力十年，勇敢向前｜時代力量十週年募款餐會」，回顧十年來的發展歷程，並宣布持續推動兒少、交通與候選人保證金三大專案募款，為接下來的2026地方大選做準備。

時代力量黨主席王婉諭指出，兒少與交通議題在當前政治氛圍中，往往缺乏重視或難以獲得解決，但這些正是攸關公共利益的核心問題。她強調，時代力量將透過「深入地方」的方式積極推動，並把這些專案列為2026前的重要工作方向。

王婉諭表示，外界對2026選舉布局充滿好奇，目前黨內選對會成員已接近邀請完成，相關選舉辦法也在最後階段，將於年底前正式對外報告。她同時透露，四黨合作的部分，也將於近期公布具體契約與合作方式。

她強調，時力設定「四席加四席倍增」的目標，並將選區布局鎖定新北、台北、竹竹苗、台中、彰化、嘉義與高雄等地，鎖定具有潛力的區域全力投入。王婉諭說：「我們希望在2026年，讓大家看見時代力量的突破與重生，帶給選民一個不後悔的選擇，投下明確的一票。」

談及十年走來的艱辛，她坦言，在台灣的選舉制度與政治氛圍下，小黨發展一直相當不容易，但時力仍選擇堅持下去，「為了讓大家看見新政治的樣子，我們會繼續努力，也希望社會大眾能持續關注、支持時代力量。」 時代力量今在新北市板橋區國光公園市民活動中心舉辦「時力十年，勇敢向前｜時代力量十週年募款餐會」。記者張策／攝影

