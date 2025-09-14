王定宇讚AIT提台灣未定論符史實 酸蕭旭岑跟著中共跳腳

美國在台協會（AIT）指「開羅宣言」等二戰文件，並未決定台灣最終政治地位，「北京論述是錯誤的」。民進黨立委王定宇說，美國此種宣示既符合史實，也符合台灣主流民意，也因應中國對台灣文攻武嚇、企圖消滅中華民國，做出的具體積極作為，樂見國際盟友能支持台灣國家主權存在、支持國家利益。

對於馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，這違反美國對台「六項保證」，置台於險境。王定宇說，那些跟著中共跳腳、對美反彈的人，根本就是站在中共掠奪中華民國史觀那一邊，台灣人民要睜大眼睛，看看誰在違反台灣國家利益、站在中共詮釋權那邊，台灣內部有這樣的人，唯一高興的只有中國共產黨。

AIT昨指，中國故意歪曲二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」；北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。這番話被視為支持台灣前途未定論，引發熱議。

王定宇對此表示，AIT針對美國對台政策做出長期穩定且一致的發言，立場為「台灣是獨立於中華人民共和國之外的政治實體，2758號決議文與台灣無涉」；美國此時做出表述，起因於中國對台文攻武嚇加劇，近期還透過擴大辦理二戰閱兵，企圖掠奪中華民國抗戰事實，建構一個中國的框架。

王定宇表示，美國為了因應中國企圖消滅中華民國，孤立台灣，把台灣國家主權虛無化，美國作為民主自由世界的領導者、台灣重要盟友，此時把談話加重（指台灣前途未定論），這樣的主張跟歷史事實，也符合台灣的主流民意。

他說，在台灣不管政治傾向，支持中華民國或主張台灣，最大公約數是「台灣不隸屬於中華人民共和國」，逾8成5以上民調顯示，台灣人民不認為台灣隸屬於中國。美國此種宣示既符合歷史事實，也符合台灣主流民意，更重要的是對抗中國孤立台灣的具體積極作為，樂見國際好友能支持台灣國家主權與國家利益。

