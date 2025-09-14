賴清德總統拜媽祖 細數三大使命 增加國防預算、保障人民安全

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
賴清德總統（右二)今天上午到彰化縣溪湖鎮福安宮參拜，他細數自己有三大使命，面對中國威脅，要保護全國人民生命財產安全。記者林宛諭／攝影
賴清德總統今天上午到彰化縣溪湖鎮福安宮參拜，他細數自己有三大使命，面對中國威脅，要保護全國人民生命財產安全，所以一直增加國防預算；並強調，以前所有投資都在中國非常危險，所以近年改變投資策略，讓企業立足台灣，佈局全球。

今天民進黨參選下屆彰化縣長熱門人選立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富等人及彰化縣副縣長周傑、溪湖鎮長何炳樺等均到場，陪同賴清德參拜福安宮媽祖。

賴清德致詞表示，他有三大使命，第一面對中國威脅，他和他的團隊要把台灣顧好，讓全國人民和子孫永世代可在台灣這塊土地生存下去；第二使命要保護全國人民生命財產安全，所以一直增加國防力量，提高國防預算，對外增加軍事採購，在台灣推動國防工業，讓基礎工業可轉型升級，讓經濟也可進一步發展，用國防預算確保國家安全，也可帶動經濟發展

賴清德說，他的第三使命要讓二千三百萬人過更好生活，經濟不只要好，還要強，以前所有投資都在中國非常危險，把所有雞蛋都放在同一籃子， 萬一發生問題就無法應變，所以從蔡英文總統開始到他任內就改變投資策略，讓企業立足台灣，佈局全球，產品行銷全世界賺全世界的錢。

賴清德說，經濟好了，再用稅金推動國家建設，照顧全國人民，現在有0到6歲孩子國家一起養，也細數幼兒政策的補助，和高中職學費都中央出，大學也有學費補助。

他強調，他很關心年輕人的未來，學子住宿也有租金補助，一年三百億補助學生、上班租屋族。每個小孩若想讀書，政府都要幫忙，不能因家庭困難無法讀書，失去他的未來，也提供一百億提供給青年出國進修補助；對於長照也加倍照顧，提供長輩更好照顧。

參拜完福安宮後，賴清德也與黨公職人員立委、縣議員、鄉鎮長等一起在溪湖藝文館舉行黨務座談，但不對外開放。

賴清德總統（左二)今天上午到彰化縣溪湖鎮福安宮參拜，他細數自己有三大使命，面對中國威脅，要保護全國人民生命財產安全。記者林宛諭／攝影
