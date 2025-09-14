影／賴清德總統：企業將投資重心都放在中國大陸很危險

賴清德總統今天上午前往彰化溪湖福安宮參香，賴清德總統在致詞時表示，過去企業將投資重心都放在中國大陸，這樣是很危險的行為，如果發生問題無法應變。

賴清德總統強調從前總統蔡英文開始，改變投資策略，立足台灣，布局全球，產品行銷全世界。這樣就是要走入國際社會，賺全世界的錢。這樣不只是讓經濟好，而且強壯，國家稅收增入，可以推動國家建設，照顧全國的人民。 賴清德總統（右三）前往彰化溪湖福安宮參香，外傳將角逐彰化縣長黨內初選的立委黃秀芳（左一）、陳素月（左二）、市長林世賢（右一）都出席陪同。記者黃仲䧍／攝影 賴清德總統前往彰化溪湖福安宮參香，受到民眾熱烈歡迎。記者黃仲䧍／攝影

商品推薦