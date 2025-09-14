國民黨青年訪日交流 凌濤：台日關係與詮釋話語權不能被壟斷

國民黨「青年寰宇乘風計畫」近日訪問日本，拜會日本經濟產業省、東京都廳，能源政策、人工智慧、內容產業、數位治理等議題。國民黨政策基金會副執行長凌濤表示，這次訪問恰好落在日本政治局勢出現重大變化之後，更具政策意義。台日關係與詮釋話語權不能被壟斷，國民黨年輕一代更多的「知美派」、「知日派」，將有助於對印太及國內政策的發展的認識。

凌濤表示，在疫情後的2023年，國民黨有機會隨救國團訪問日本各界高層級對話，包括當時自民黨的政調會、青年局及內閣。而近次，在國民黨主席朱立倫的支持下，由科技立委葛如鈞擔任團長，帶領國會、議會助理、在學青年造訪新加坡、日本等地，落實其青年國際化的主張，這次訪問恰好落在日本政治局勢出現重大變化之後，更具政策意義。

凌濤表示，過去日本在前首相安倍的執政之下，自民黨帶領的政府穩定執政多年；如今首相石破茂請辭，自民黨與公明黨的執政聯盟，在新崛起的參政黨高度右派主張影響、以及立憲民主黨為首的在野黨對於高物價的強力批判、以及日本民間出現「外國人影響本地生活」輿論的影響下，都讓執政聯盟形塑政策時步步為營。

凌濤說，對於東亞區域安全情勢，日本政界及智庫多維持「台灣有事、日本有事」的論述方向，然而在美國第二任川普政權對印太戰略的調整之下，更多注重在自衛隊及周遭國家對國防及動態計劃的準備，同時有智庫提及「台灣沒事」，也許更必須發展。

他們強調，台灣的國防武器內容必須與時俱進、軍人保障、社會防衛韌性必須有具體舉措，在這個前提之下，國民黨甚至支持國防佔GDP可達3.5%，堅持國防的立場堅定，超越民進黨現有的版本。

對於能源面向，凌濤說，自民黨青年局長中曾根提及的「第七次能源基本計畫」，與國民黨主張相近，有核能的比例，才有國安、穩定電價、及產業；日本對於半導體發展、AI的積極程度，台灣都有學習之處。我們將繼續推動台日交流、台日友誼，深化區域安全及科技、文化的討論，以及與桃園市長張善政推動各城市間的合作。

