快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

國民黨青年訪日交流 凌濤：台日關係與詮釋話語權不能被壟斷

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。圖／聯合報系資料照片
國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。圖／聯合報系資料照片

國民黨「青年寰宇乘風計畫」近日訪問日本，拜會日本經濟產業省、東京都廳，能源政策、人工智慧、內容產業、數位治理等議題。國民黨政策基金會副執行長凌濤表示，這次訪問恰好落在日本政治局勢出現重大變化之後，更具政策意義。台日關係與詮釋話語權不能被壟斷，國民黨年輕一代更多的「知美派」、「知日派」，將有助於對印太及國內政策的發展的認識。

凌濤表示，在疫情後的2023年，國民黨有機會隨救國團訪問日本各界高層級對話，包括當時自民黨的政調會、青年局及內閣。而近次，在國民黨主席朱立倫的支持下，由科技立委葛如鈞擔任團長，帶領國會、議會助理、在學青年造訪新加坡、日本等地，落實其青年國際化的主張，這次訪問恰好落在日本政治局勢出現重大變化之後，更具政策意義。

凌濤表示，過去日本在前首相安倍的執政之下，自民黨帶領的政府穩定執政多年；如今首相石破茂請辭，自民黨與公明黨的執政聯盟，在新崛起的參政黨高度右派主張影響、以及立憲民主黨為首的在野黨對於高物價的強力批判、以及日本民間出現「外國人影響本地生活」輿論的影響下，都讓執政聯盟形塑政策時步步為營。

凌濤說，對於東亞區域安全情勢，日本政界及智庫多維持「台灣有事、日本有事」的論述方向，然而在美國第二任川普政權對印太戰略的調整之下，更多注重在自衛隊及周遭國家對國防及動態計劃的準備，同時有智庫提及「台灣沒事」，也許更必須發展。

他們強調，台灣的國防武器內容必須與時俱進、軍人保障、社會防衛韌性必須有具體舉措，在這個前提之下，國民黨甚至支持國防佔GDP可達3.5%，堅持國防的立場堅定，超越民進黨現有的版本。

對於能源面向，凌濤說，自民黨青年局長中曾根提及的「第七次能源基本計畫」，與國民黨主張相近，有核能的比例，才有國安、穩定電價、及產業；日本對於半導體發展、AI的積極程度，台灣都有學習之處。我們將繼續推動台日交流、台日友誼，深化區域安全及科技、文化的討論，以及與桃園市長張善政推動各城市間的合作。

凌濤 國防 國民黨 日本經濟 台日關係

延伸閱讀

柯文哲交保後 凌濤籲釋放國民黨工 組跨黨派調委會查弊

柯文哲獲交保 凌濤：賴政府下一步應釋放國民黨黨工

「零日攻擊」導演嗆告國民黨 凌濤：直球對決堅持揭弊

不說「抗戰」稱「終戰」 凌濤：賴清德是哪國總統？

相關新聞

王定宇讚AIT提台灣未定論符史實 酸蕭旭岑跟著中共跳腳

美國在台協會（AIT）指「開羅宣言」等二戰文件，並未決定台灣最終政治地位，「北京論述是錯誤的」。民進黨立委王定宇說，美國...

賴清德總統拜媽祖 細數三大使命 增加國防預算、保障人民安全

賴清德總統今天上午到彰化縣溪湖鎮福安宮參拜，他細數自己有三大使命，面對中國威脅，要保護全國人民生命財產安全，所以一直增加...

影／賴清德總統：企業將投資重心都放在中國大陸很危險

賴清德總統今天上午前往彰化溪湖福安宮參香，賴清德總統在致詞時表示，過去企業將投資重心都放在中國大陸，這樣是很危險的行為，...

國民黨青年訪日交流 凌濤：台日關係與詮釋話語權不能被壟斷

國民黨「青年寰宇乘風計畫」近日訪問日本，拜會日本經濟產業省、東京都廳，能源政策、人工智慧、內容產業、數位治理等議題。國民...

北京大閱兵後 台灣做好川普當「路人甲」的準備了嗎？

北京九三閱兵展示強大軍力，兩岸敵意不見降溫。對照卡達和烏克蘭各遭以色列和俄國空襲後，美國總統川普「淡定」的回應，以及他對台灣萬一遭入侵時美軍是否馳援始終不肯表態，台灣必須警覺，台海一旦有事，美國選擇旁觀的可能性。此篇評論解析川普態度對台海安全的潛在影響。

國民黨拜會日本經產省、東京都廳 聚焦AI、能源

國民黨「青年寰宇乘風計畫」訪問團日前訪日，拜會日本經濟產業省、東京都廳，能源政策、人工智慧（AI）、內容產業、數位治理等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。