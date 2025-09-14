法國參議院友台小組副主席率團訪台 將晉見蕭副總統
外交部今天表示，法國參議院友台小組副主席德瑪今天至19日率友台小組正式代表團訪台，充分展現法國國會對台灣的堅定友誼，期間將晉見副總統蕭美琴，接受立法院長韓國瑜、外交部政次吳志中款宴。
外交部上午發布新聞稿表示，法國參議院友台小組副主席德瑪（Rachid Temal）今天至19日率友台小組正式代表團訪台，訪團成員包括參議院書記阿諾議員（Jean-Michel Arnaud）、友台小組彭諾馮議員（François Bonneau）、參議院書記布毅貝議員（Bernard Buis）、友台小組賈道雍議員（YannickJadot）及朱芙玫議員（Mireille Jouve）。
外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，接受立法院長韓國瑜、外交部政務次長吳志中款宴；訪團另將拜會經濟部、國防部、環境部、無任所大使唐鳳、台北市政府、民進黨、國民黨、民眾黨，也將參訪鴻海集團及參觀日月潭。
外交部指出，此次是參議院友台小組在參議院國會外交架構下，籌組第3次正式代表團訪台，充分展現法國國會對台灣的堅定友誼。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言