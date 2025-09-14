法國參議院友台小組副主席率團訪台 將晉見蕭副總統

外交部今天表示，法國參議院友台小組副主席德瑪今天至19日率友台小組正式代表團訪台，充分展現法國國會對台灣的堅定友誼，期間將晉見副總統蕭美琴，接受立法院長韓國瑜、外交部政次吳志中款宴。

外交部上午發布新聞稿表示，法國參議院友台小組副主席德瑪（Rachid Temal）今天至19日率友台小組正式代表團訪台，訪團成員包括參議院書記阿諾議員（Jean-Michel Arnaud）、友台小組彭諾馮議員（François Bonneau）、參議院書記布毅貝議員（Bernard Buis）、友台小組賈道雍議員（YannickJadot）及朱芙玫議員（Mireille Jouve）。

外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，接受立法院長韓國瑜、外交部政務次長吳志中款宴；訪團另將拜會經濟部、國防部、環境部、無任所大使唐鳳、台北市政府、民進黨、國民黨、民眾黨，也將參訪鴻海集團及參觀日月潭。

外交部指出，此次是參議院友台小組在參議院國會外交架構下，籌組第3次正式代表團訪台，充分展現法國國會對台灣的堅定友誼。

