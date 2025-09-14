國民黨拜會日本經產省、東京都廳 聚焦AI、能源

國民黨「青年寰宇乘風計畫」訪問團日前訪日，拜會日本經濟產業省、東京都廳，能源政策、人工智慧（AI）、內容產業、數位治理等議題，在台日經濟及城市治理政策上深度對話交流，盼促進台日雙方經濟合作，更貼近民意，持續找出政策解方。

針對AI議題，KMT studio召集人、立委葛如鈞表示，日本在法案上兼顧「發展」與「管理」兩目標，肯定日本成立AI策略事業部，並由首相親自擔任首長，顯示政府對AI的高度重視。葛如鈞表示，他所提「台灣AI基本法」草案中，與日本政策觀念相近，在AI治理上，相信未來有更多交流機會。

能源議題方面，國民黨發言人鄧凱勛表示，日本官方提出的能源目標中，核能發電占比約20%，且力求核能技術發展。反觀台灣在核電歸零後，能源自給率僅2%，遠低於日本現有的15%。這對國安、經濟而言，都是極大的風險。

鄧凱勛表示，台灣半導體產業在國民黨的長遠政策下奠定基礎，並讓世界共享技術發展的榮景。半導體產業依賴穩定的電力，因此穩定的能源供給是台灣當前刻不容緩的議題。

國民黨青年團總團長黃騰憲提到，日本的新型娛樂產業，包括動漫、音樂、影視、遊戲深受年輕人喜愛，甚至是開啟對日本認識、產生興趣的起點。日本新興娛樂產業的產值於2023年首次超越半導體，在文創IP推廣與在地化上，政府也積極提供協助。我國文化部曾提出「台漫2027超越日韓」的目標，盼政府將政策、補助真正落實在文創發展上，讓世界看見台灣。

國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤強調，桃園市長張善政過去擔任Google總監、行政院長，以智慧治理、AI科技作為工業大城的發展方向。同時，桃園市也是全球半導體及AI供應鏈重要的基地，希望未來包括桃園市智發會、經發局都能跟日本各城市有更緊密的交流與合作。

