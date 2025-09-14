快訊

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

22年領先台灣優勢歸零！南韓人均GDP最快今年「被台超車」

國民黨拜會日本經產省、東京都廳 聚焦AI、能源

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨「青年寰宇乘風計畫」訪問團訪日，拜會日本經濟產業省、東京都廳，能源政策、人工智慧、內容產業、數位治理等議題。圖／國民黨提供
國民黨「青年寰宇乘風計畫」訪問團訪日，拜會日本經濟產業省、東京都廳，能源政策、人工智慧、內容產業、數位治理等議題。圖／國民黨提供

國民黨「青年寰宇乘風計畫」訪問團日前訪日，拜會日本經濟產業省、東京都廳，能源政策、人工智慧（AI）、內容產業、數位治理等議題，在台日經濟及城市治理政策上深度對話交流，盼促進台日雙方經濟合作，更貼近民意，持續找出政策解方。

針對AI議題，KMT studio召集人、立委葛如鈞表示，日本在法案上兼顧「發展」與「管理」兩目標，肯定日本成立AI策略事業部，並由首相親自擔任首長，顯示政府對AI的高度重視。葛如鈞表示，他所提「台灣AI基本法」草案中，與日本政策觀念相近，在AI治理上，相信未來有更多交流機會。

能源議題方面，國民黨發言人鄧凱勛表示，日本官方提出的能源目標中，核能發電占比約20%，且力求核能技術發展。反觀台灣在核電歸零後，能源自給率僅2%，遠低於日本現有的15%。這對國安、經濟而言，都是極大的風險。

鄧凱勛表示，台灣半導體產業在國民黨的長遠政策下奠定基礎，並讓世界共享技術發展的榮景。半導體產業依賴穩定的電力，因此穩定的能源供給是台灣當前刻不容緩的議題。

國民黨青年團總團長黃騰憲提到，日本的新型娛樂產業，包括動漫、音樂、影視、遊戲深受年輕人喜愛，甚至是開啟對日本認識、產生興趣的起點。日本新興娛樂產業的產值於2023年首次超越半導體，在文創IP推廣與在地化上，政府也積極提供協助。我國文化部曾提出「台漫2027超越日韓」的目標，盼政府將政策、補助真正落實在文創發展上，讓世界看見台灣。

國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤強調，桃園市長張善政過去擔任Google總監、行政院長，以智慧治理、AI科技作為工業大城的發展方向。同時，桃園市也是全球半導體及AI供應鏈重要的基地，希望未來包括桃園市智發會、經發局都能跟日本各城市有更緊密的交流與合作。

台日 半導體 國民黨 日本經濟 能源政策

延伸閱讀

柯文哲交保後 凌濤籲釋放國民黨工 組跨黨派調委會查弊

柯文哲獲交保 凌濤：賴政府下一步應釋放國民黨黨工

經部綠能弊案延燒 凌濤：郭智輝跳船撇清與泓德能源關係？

堅持核能是能源目前最優解 葛如鈞：電力現在夠用…未來絕不夠

相關新聞

不只四叉貓陳沂 八炯也爆雪坊開團邀請：原來也找過我

網紅四叉貓先前因訕笑民眾黨前主席柯文哲「被關1年見不到父親最後一面，嘻嘻」惹議，網紅陳沂發起抵制，「雪坊優格」11日宣布...

AIT指陸曲解二戰文件 外交部：感謝美方重申對台政策立場

美國在台協會（AIT）日前指，中國刻意曲解二戰時期文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，這些文件均未決...

公館圓環抗議驚見蔣萬安「遺照」 藍議員批死亡威脅：檢方還不辦？

公館圓環13日凌晨開始拆除，不少民眾不滿市府溝通不全就作業，聚集抗議，甚至有民眾高舉市長蔣萬安「遺照」道具引發爭議，國民...

北京大閱兵後 台灣做好川普當「路人甲」的準備了嗎？

北京九三閱兵展示強大軍力，兩岸敵意不見降溫。對照卡達和烏克蘭各遭以色列和俄國空襲後，美國總統川普「淡定」的回應，以及他對台灣萬一遭入侵時美軍是否馳援始終不肯表態，台灣必須警覺，台海一旦有事，美國選擇旁觀的可能性。此篇評論解析川普態度對台海安全的潛在影響。

國民黨拜會日本經產省、東京都廳 聚焦AI、能源

國民黨「青年寰宇乘風計畫」訪問團日前訪日，拜會日本經濟產業省、東京都廳，能源政策、人工智慧（AI）、內容產業、數位治理等...

被問反對拆圓環民眾拿「遺照」道具抗議.. 蔣萬安反應曝

北市府13日凌晨開拆公館圓環，有公民團體不滿市府溝通不足到場抗議，除有人與警察發生肢體衝突，還有民眾舉市長蔣萬安「遺照」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。