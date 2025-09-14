被問反對拆圓環民眾拿「遺照」道具抗議…蔣萬安反應曝

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今天蔣萬安上午出席國際關渡自然藝術季開幕。記者林麗玉／攝影
北市府13日凌晨開拆公館圓環，有公民團體不滿市府溝通不足到場抗議，除有人與警察發生肢體衝突，還有民眾舉市長蔣萬安「遺照」道具引爭議，蔣萬安今天被問及是否看法及是否提告，蔣萬安都僅用「謝謝」回應。

對於有反對拆公館圓環的民眾拿出蔣萬安「遺照」道具抗議，國民黨議員王欣儀在臉書痛批，此舉如同死亡威脅呼籲檢方應比照辦理別雙標，更點名有到場聲援社名黨議員苗博雅利用民眾上演政治鬧劇，呼籲苗針對這些行為也應譴責。

今天蔣萬安上午出席國際關渡自然藝術季開幕，對於媒體問及此事，蔣萬安只有提醒媒體小心階梯，其他都僅微笑、「謝謝」回應。

今天蔣萬安上午出席國際關渡自然藝術季開幕。引用UDN直播
議員 蔣萬安 公館圓環

