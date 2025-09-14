快訊

不只四叉貓陳沂 八炯也爆雪坊開團邀請：原來也找過我

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
網紅「八炯」（中）。圖／報系資料照片
網紅「八炯」（中）。圖／報系資料照片

網紅四叉貓先前因訕笑民眾黨前主席柯文哲「被關1年見不到父親最後一面，嘻嘻」惹議，網紅陳沂發起抵制，「雪坊優格」11日宣布終止與四叉貓合作，13日聲明稱不再與涉高度爭議人士合作。先前也爆爭議的網紅八炯也跳出來說，「雪坊優格也曾找我合作。」

雪坊13日兩度在臉書粉專貼出聲明啟事，表示在業務推廣上，未能充分顧及社會觀感，顯示在敏感度與審核把關上仍有不足。並重申我們本身並無特定政治立場，也不會以特定政治立場作為合作依據」，強調未來不會再與涉及高度爭議的人士合作。

不過這篇聲明貼文，引發許多網友湧入留言質疑雙標，有網友說「為什麼也有爭議的陳沂，不在聲明裡講..就你們雙標啦！」「所以同樣高度爭議的陳沂和黃士修不結束合作嗎？」「貴公司完全不敢點名切割另一名引起這個事端的網紅，卻只敢點名切割四叉貓」。

除了網友點名合作過的爭議人士除四叉貓，還包括黃士修、陳沂，先前也爆出仿希特勒爭議的八炯也跳出來說，雪坊也曾找他合作。

八炯昨日晚間就在Threads發文透露，自己翻信箱發現，雪坊優格也曾找他合作。郵件中寫道「我是雪坊小編，謝謝您撥冗展信，不知道您對優格商品是否有興趣，雪坊想邀請您開團」，從郵件日期可以看到，這已經是2年前所寄的。

就有網友在社群貼文說，這波抵制風波下來...雪坊是不是不知道自己的客群在哪裡？並稱「小草根本沒在吃優格...。」

雪坊13日兩度在臉書粉專貼出聲明啟事，強調未來不會再與涉及高度爭議的人士合作。引用自臉書粉專
雪坊13日兩度在臉書粉專貼出聲明啟事，強調未來不會再與涉及高度爭議的人士合作。引用自臉書粉專
先前也爆爭議的網紅八炯也跳出來說，「雪坊優格也曾找我合作。」圖／引用自八炯社群
先前也爆爭議的網紅八炯也跳出來說，「雪坊優格也曾找我合作。」圖／引用自八炯社群

