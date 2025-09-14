聽新聞
AIT指陸曲解二戰文件 外交部：感謝美方重申對台政策立場
美國在台協會（AIT）日前指，中國刻意曲解二戰時期文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」及「舊金山和約」，這些文件均未決定台灣最終的政治地位。外交部13日表示，歡迎並感謝AIT公開明確重申美方對台政策立場，並駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。
外交部長林佳龍表示，我國與中華人民共和國互不隸屬是客觀事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。
外交部同時注意到，AIT也對索羅門群島排除對話及發展夥伴出席「太平洋島國論壇」（PIF）領袖會議事表達失望，美方重申包括台灣等所有 PIF 夥伴均應持續受邀出席。
外交部指出，中國政府近來大興「法律戰」，意圖改變區域現狀並合法化其侵略行徑，破壞和平穩定。我國作為國際社會負責任的成員，除將持續維護現狀，也鼓勵更多夥伴國家明確反制中方的不實論述。台灣將持續與美國等夥伴合作，共同確保區域及台海的和平、穩定與繁榮。
