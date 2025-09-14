林佳龍出訪捷克 歐洲議員發文讚台為「好夥伴」
外交部長林佳龍開啟訪歐行程，第一站抵達捷克，歐洲議會議員柯安杰在社群平台X發文，分享他與林佳龍等人會晤的照片，指出雙方談到創新、AI、社會韌性與夥伴關係等議題。
照片中還有柯安杰（Ondřej Kolář）的父親，也就是捷克總統的外交政策顧問柯拉爾（Petr Kolář）。
柯安杰在貼文中提及，他與林佳龍會談的議題涵蓋廣泛，包括創新、研究、人工智慧（AI）、安全與防務、社會韌性、危機管理、投資機會及全球夥伴關係。
他說，與林佳龍及台灣外交部進行內容豐富的交流，並稱讚「能有這樣的夥伴真是太好了」，並以捷克與台灣國旗握手的圖示，象徵兩國的友好關係。
柯拉爾也轉發這則貼文，並寫道：「如果自由民主的世界能更緊密地團結與合作，這股力量是任何由威權主義者、獨裁者和暴君組成的聯盟都無法擊敗的。值得慶幸的是，台灣是我們世界的一份子，是我們的盟友，這非常好。」
柯拉爾現為捷克總統帕維爾（Petr Pavel）外交政策顧問，曾任捷克外交部次長、捷克駐美國與駐俄羅斯大使；柯安杰則為現任歐洲議會議員，曾任捷克眾議員與布拉格第6區區長。
