快訊

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

iPhone 17才剛出…iPhone 18 Pro大改版來了！迎3大亮點更心動

跨黨派立委團赴歐國會外交 江啟臣、楊瓊瓔：收穫多

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
跨黨派立委團赴歐洲國會外交已返國，立委楊瓊瓔今天在臉書發文，此行收穫多。圖／取自立委楊瓊瓔臉書
跨黨派立委團赴歐洲國會外交已返國，立委楊瓊瓔今天在臉書發文，此行收穫多。圖／取自立委楊瓊瓔臉書

跨黨派立委團赴歐洲國會外交已返國，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都說此行收穫多，楊瓊瓔今天在臉書發文表示，這趟為期9天的國會外交交流行程，走訪愛爾蘭、英國、荷蘭與捷克，處處感受到民主夥伴對台灣的重視與支持。

楊瓊瓔表示，在愛爾蘭🇮🇪，台愛經貿往來緊密，雙邊貿易額突破22億美元，我們爭取推動「避免雙重課稅協定」，深化經貿合作，也期待恢復駐台辦事處，拓展文化與教育交流。

台灣與英國🇬🇧國會互動熱絡，雙邊貿易額達93億英鎊，並簽署ETP協議，開啟數位貿易、能源淨零等新合作。台灣積極加入CPTPP，也盼英國持續支持，強化供應鏈韌性。

荷蘭國會🇳🇱支持台灣參與國際組織，雙邊經貿合作持續升溫，從半導體設備到電動自行車，成為交流亮點。她感謝荷蘭議員訪台時，對台灣人民韌性的高度肯定。

台灣與捷克🇨🇿情誼深厚，合作涵蓋半導體、教育、文化與國際事務。今年更將啟動「半導體供應鏈韌性中心」等計畫，並持續透過獎學金與直航，讓兩地連結更緊密。

楊瓊瓔說，這一路，她深深感受到台灣在國際社會的重要角色與珍貴情誼。未來，她會持續努力，讓台灣的民主價值與軟實力。

江啟臣表示，這次他率跨黨派立委團赴歐洲國會外交，拜訪在荷蘭的台商朋友，從製造業、電子業、甚至是物流公司、農業等，都有他們努力奮鬥的身影，謝謝他們，將「台灣」名聲打入歐洲，更進一步打入全世界，是不折不扣的「台灣之光」。

荷蘭 經貿 外交 楊瓊瓔 半導體 江啟臣

延伸閱讀

赴歐首站訪愛爾蘭 江啟臣盼半導體供應鏈更緊密合作

10人表態參選國民黨主席 江啟臣稱「已做過不參戰」：下任黨魁任務重大

龔明鑫接經長 楊瓊瓔爆料：「丟連結」給立委填可拜會時間

要立委填表單選拜會時間 剛上任的經長龔明鑫道歉了

相關新聞

公館圓環抗議驚見蔣萬安「遺照」 藍議員批死亡威脅：檢方還不辦？

公館圓環13日凌晨開始拆除，不少民眾不滿市府溝通不全就作業，聚集抗議，甚至有民眾高舉市長蔣萬安「遺照」道具引發爭議，國民...

跨黨派立委團赴歐國會外交 江啟臣、楊瓊瓔：收穫多

跨黨派立委團赴歐洲國會外交已返國，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都說此行收穫多，楊瓊瓔今天在臉書發文表示，這趟為期9天的...

柯文哲、黃國昌深談完後拋聯合政府 背後藏什麼用意？

民眾黨前主席柯文哲交保後「王者回歸」氣勢高漲，白營決策也轉為「大事尊柯文哲、小事找黃國昌」雙核心模式，而黃國昌在柯文哲交保後的首次民眾黨中央委員會上突然拋出「聯合政府」議題，除了顯示黃國昌尊柯文哲路線始終如一外，也暗藏2026、2028年藍白合作密碼。不過，北檢抗告成功，柯文哲7千萬交保生變，高等法院指台北地院「才1個月前後矛盾」，柯是否再回看守所，牽動政壇未來變數仍多。

AIT：開羅宣言未決定台灣最終地位 蕭旭岑：違美「六項保證」置台於險境

中國大陸近期聲稱二戰期間的國際文件，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國。美國在台協會（ＡＩＴ）昨天表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，試圖支持其脅迫台灣的行動，北京的敘事是錯誤的，意圖將台灣孤立於國際社會之外。

外交事務刊文：兩岸避戰 須有非正式溝通管道

「外交事務」（Foreign Affairs）十二日刊文指出，台海很有可能因為意外或誤判而引發戰爭，呼籲兩岸必須維持非正式的溝通管道來避免危機發生；文章也呼籲美台必須增加對話，制定危機事件爆發時的策略。

黨公職座談聚焦民生 賴清德指示加強打詐

兼任民進黨主席的賴清德總統昨天赴新北與黨公職座談，與會綠委、議員轉述，座談多著重在民生經濟議題，對於假訊息闢謠也要加速，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。