跨黨派立委團赴歐國會外交 江啟臣、楊瓊瓔：收穫多

跨黨派立委團赴歐洲國會外交已返國，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都說此行收穫多，楊瓊瓔今天在臉書發文表示，這趟為期9天的國會外交交流行程，走訪愛爾蘭、英國、荷蘭與捷克，處處感受到民主夥伴對台灣的重視與支持。

楊瓊瓔表示，在愛爾蘭🇮🇪，台愛經貿往來緊密，雙邊貿易額突破22億美元，我們爭取推動「避免雙重課稅協定」，深化經貿合作，也期待恢復駐台辦事處，拓展文化與教育交流。

台灣與英國🇬🇧國會互動熱絡，雙邊貿易額達93億英鎊，並簽署ETP協議，開啟數位貿易、能源淨零等新合作。台灣積極加入CPTPP，也盼英國持續支持，強化供應鏈韌性。

荷蘭國會🇳🇱支持台灣參與國際組織，雙邊經貿合作持續升溫，從半導體設備到電動自行車，成為交流亮點。她感謝荷蘭議員訪台時，對台灣人民韌性的高度肯定。

台灣與捷克🇨🇿情誼深厚，合作涵蓋半導體、教育、文化與國際事務。今年更將啟動「半導體供應鏈韌性中心」等計畫，並持續透過獎學金與直航，讓兩地連結更緊密。

楊瓊瓔說，這一路，她深深感受到台灣在國際社會的重要角色與珍貴情誼。未來，她會持續努力，讓台灣的民主價值與軟實力。

江啟臣表示，這次他率跨黨派立委團赴歐洲國會外交，拜訪在荷蘭的台商朋友，從製造業、電子業、甚至是物流公司、農業等，都有他們努力奮鬥的身影，謝謝他們，將「台灣」名聲打入歐洲，更進一步打入全世界，是不折不扣的「台灣之光」。

