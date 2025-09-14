快訊

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

iPhone 17才剛出…iPhone 18 Pro大改版來了！迎3大亮點更心動

公館圓環抗議驚見蔣萬安「遺照」 藍議員批死亡威脅：檢方還不辦？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
近300位民眾於公館圓環公車專用道週邊舉行「走讀」，反對拆除公車專用道，民眾行經公車地下道上方，邊繞行邊呼口號。本報資料照
近300位民眾於公館圓環公車專用道週邊舉行「走讀」，反對拆除公車專用道，民眾行經公車地下道上方，邊繞行邊呼口號。本報資料照

公館圓環13日凌晨開始拆除，不少民眾不滿市府溝通不全就作業，聚集抗議，甚至有民眾高舉市長蔣萬安「遺照」道具引發爭議，國民黨議員王欣儀在臉書痛批，此舉如同死亡威脅呼籲檢方應比照辦理別雙標，更點名有到場聲援社名黨議員苗博雅利用民眾上演政治鬧劇，呼籲苗針對這些行為也應譴責。

王欣儀指出，先前有粉專製圖檢察官就被調查，但日前有民眾抗議市府拆公館圓環時，竟然有人公然捧著蔣萬安的「遺照」當道具，讓她痛批這種行為如同死亡威脅，檢方是否要比照辦你，還是繼續「綠能你不能」的雙標。

王欣儀說，這場抗議行動讓她看見大罷免時那套塑造仇恨、煽動對立的相同戲碼又再複製貼上，無視市府為市民打造「交通安全年」決心，裝聾聽不見為何不得不封閉車行地下道改成平面公車專用道原因，踐踏眾多專家學者會議做出專業結論，更點名苗博雅帶頭抗議，「究竟是在捍衛交通安全？還是上演政治鬧劇？」

王欣儀批評苗博雅至今還在扮演那套「只能聽苗的，否則就是蔣不聽」，說穿了，不過是換個場景繼續扮演側翼指揮官，達成打擊異己的政治目的罷了，呼籲民眾可以抗議，但不應秀下限。

王欣儀也在留言區說，罷免期間有人用詛咒性的語言針對國民黨立委說「全員去S」，還有青鳥成員在網路上公開嘲諷政治人物的喪親事件，「這樣的行為我們能接受嗎？」身為民意代表、又是媒體頻道主苗難道對這些言行全無責任，「還是默許、甚至煽動這些行動來轉移焦點、打擊異己？」

公館圓環13日凌晨開始拆除，不少民眾不滿市府溝通不全就作業，聚集抗議，甚至有民眾高舉市長蔣萬安「遺照」道具引發爭議，國民黨議員王欣儀在臉書痛批，此舉如同死亡威脅，呼籲檢警調查。圖／取自王欣儀臉書
公館圓環13日凌晨開始拆除，不少民眾不滿市府溝通不全就作業，聚集抗議，甚至有民眾高舉市長蔣萬安「遺照」道具引發爭議，國民黨議員王欣儀在臉書痛批，此舉如同死亡威脅，呼籲檢警調查。圖／取自王欣儀臉書

死亡 議員 王欣儀 苗博雅 國民黨 蔣萬安 公館圓環

延伸閱讀

全台第一「水火+雙水幕」水舞登場 蔣萬安：不用再羨慕外國

財劃法爭議政院要地方討論什麼？蔣萬安：許多中央政策地方埋單…

財劃法座談嗆爆 蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

財劃法爭議今與中央攤牌 蔣萬安批：中央砍捷運建設補助75%

相關新聞

公館圓環抗議驚見蔣萬安「遺照」 藍議員批死亡威脅：檢方還不辦？

公館圓環13日凌晨開始拆除，不少民眾不滿市府溝通不全就作業，聚集抗議，甚至有民眾高舉市長蔣萬安「遺照」道具引發爭議，國民...

跨黨派立委團赴歐國會外交 江啟臣、楊瓊瓔：收穫多

跨黨派立委團赴歐洲國會外交已返國，立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔都說此行收穫多，楊瓊瓔今天在臉書發文表示，這趟為期9天的...

柯文哲、黃國昌深談完後拋聯合政府 背後藏什麼用意？

民眾黨前主席柯文哲交保後「王者回歸」氣勢高漲，白營決策也轉為「大事尊柯文哲、小事找黃國昌」雙核心模式，而黃國昌在柯文哲交保後的首次民眾黨中央委員會上突然拋出「聯合政府」議題，除了顯示黃國昌尊柯文哲路線始終如一外，也暗藏2026、2028年藍白合作密碼。不過，北檢抗告成功，柯文哲7千萬交保生變，高等法院指台北地院「才1個月前後矛盾」，柯是否再回看守所，牽動政壇未來變數仍多。

AIT：開羅宣言未決定台灣最終地位 蕭旭岑：違美「六項保證」置台於險境

中國大陸近期聲稱二戰期間的國際文件，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國。美國在台協會（ＡＩＴ）昨天表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，試圖支持其脅迫台灣的行動，北京的敘事是錯誤的，意圖將台灣孤立於國際社會之外。

外交事務刊文：兩岸避戰 須有非正式溝通管道

「外交事務」（Foreign Affairs）十二日刊文指出，台海很有可能因為意外或誤判而引發戰爭，呼籲兩岸必須維持非正式的溝通管道來避免危機發生；文章也呼籲美台必須增加對話，制定危機事件爆發時的策略。

黨公職座談聚焦民生 賴清德指示加強打詐

兼任民進黨主席的賴清德總統昨天赴新北與黨公職座談，與會綠委、議員轉述，座談多著重在民生經濟議題，對於假訊息闢謠也要加速，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。