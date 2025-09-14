公館圓環抗議驚見蔣萬安「遺照」 藍議員批死亡威脅：檢方還不辦？
公館圓環13日凌晨開始拆除，不少民眾不滿市府溝通不全就作業，聚集抗議，甚至有民眾高舉市長蔣萬安「遺照」道具引發爭議，國民黨議員王欣儀在臉書痛批，此舉如同死亡威脅呼籲檢方應比照辦理別雙標，更點名有到場聲援社名黨議員苗博雅利用民眾上演政治鬧劇，呼籲苗針對這些行為也應譴責。
王欣儀指出，先前有粉專製圖檢察官就被調查，但日前有民眾抗議市府拆公館圓環時，竟然有人公然捧著蔣萬安的「遺照」當道具，讓她痛批這種行為如同死亡威脅，檢方是否要比照辦你，還是繼續「綠能你不能」的雙標。
王欣儀說，這場抗議行動讓她看見大罷免時那套塑造仇恨、煽動對立的相同戲碼又再複製貼上，無視市府為市民打造「交通安全年」決心，裝聾聽不見為何不得不封閉車行地下道改成平面公車專用道原因，踐踏眾多專家學者會議做出專業結論，更點名苗博雅帶頭抗議，「究竟是在捍衛交通安全？還是上演政治鬧劇？」
王欣儀批評苗博雅至今還在扮演那套「只能聽苗的，否則就是蔣不聽」，說穿了，不過是換個場景繼續扮演側翼指揮官，達成打擊異己的政治目的罷了，呼籲民眾可以抗議，但不應秀下限。
王欣儀也在留言區說，罷免期間有人用詛咒性的語言針對國民黨立委說「全員去S」，還有青鳥成員在網路上公開嘲諷政治人物的喪親事件，「這樣的行為我們能接受嗎？」身為民意代表、又是媒體頻道主苗難道對這些言行全無責任，「還是默許、甚至煽動這些行動來轉移焦點、打擊異己？」
