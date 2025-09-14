立委團赴歐拚外交 旅義台僑化身粉絲送肖像畫
民進黨立委林楚茵率團赴歐洲做國會外交，今晚與義大利台僑餐敘，受到熱烈歡迎。有台僑化身粉絲，坦言在海外聽到護台言論特別感動，僑領更準備驚喜，請義國街頭畫家替每位立委畫肖像，讓林楚茵直呼「獲得名片新LOGO了」。
「台法國會聯誼會」主席林楚茵日前率民進黨立委沈發惠、林宜瑾、李柏毅、吳沛憶赴法國、瑞士訪問，返台經羅馬轉機，今晚在駐義代表蔡允中安排下，與義大利的重要台灣僑領餐敘。僑務委員王美紅、華航駐義大利分公司總經理董希文、旅義醫師陳倉發、僑務促進委員吳家琪等10多位台僑商出席。
王美紅代表僑界準備伴手禮，當她拿出「神秘卷軸」發給立委時，強調每份都是「量身訂做」，讓立委一臉疑惑。原來王美紅特別到義大利知名納佛納廣場（Piazza Navona），拿照片請街頭畫家替每位立委素描肖像畫，希望讓訪團在最後一站，帶著義大利獨特藝文氣息回台灣。
林宜瑾表示，她出訪許多國家，在義大利台僑身上感受到最強烈熱情，義大利與台灣都很重視人情味，相信藉著台僑在當地努力耕耘、發光發熱，一定能讓台義關係蒸蒸日上。
林楚茵表示，近來有多個義大利國會議員團訪問台灣，顯示台義關係不斷升溫，她未來也會持續在立院國防外交委員會推動台義交流。
席間另有不少台僑，知道林楚茵先生是陸委會副主委梁文傑，要求轉達對梁文傑回應中國言論的讚賞，認為梁文傑發言冷靜又犀利，「一針見血說出台僑心聲」，讓林楚茵笑稱，沒想到此行還順便替梁文傑辦了海外粉絲見面會。
