立委團赴歐拚外交 旅義台僑化身粉絲送肖像畫

中央社／ 羅馬13日專電

民進黨立委林楚茵率團赴歐洲做國會外交，今晚與義大利台僑餐敘，受到熱烈歡迎。有台僑化身粉絲，坦言在海外聽到護台言論特別感動，僑領更準備驚喜，請義國街頭畫家替每位立委畫肖像，讓林楚茵直呼「獲得名片新LOGO了」。

「台法國會聯誼會」主席林楚茵日前率民進黨立委沈發惠、林宜瑾、李柏毅、吳沛憶赴法國、瑞士訪問，返台經羅馬轉機，今晚在駐義代表蔡允中安排下，與義大利的重要台灣僑領餐敘。僑務委員王美紅、華航駐義大利分公司總經理董希文、旅義醫師陳倉發、僑務促進委員吳家琪等10多位台僑商出席。

王美紅代表僑界準備伴手禮，當她拿出「神秘卷軸」發給立委時，強調每份都是「量身訂做」，讓立委一臉疑惑。原來王美紅特別到義大利知名納佛納廣場（Piazza Navona），拿照片請街頭畫家替每位立委素描肖像畫，希望讓訪團在最後一站，帶著義大利獨特藝文氣息回台灣。

林宜瑾表示，她出訪許多國家，在義大利台僑身上感受到最強烈熱情，義大利與台灣都很重視人情味，相信藉著台僑在當地努力耕耘、發光發熱，一定能讓台義關係蒸蒸日上。

林楚茵表示，近來有多個義大利國會議員團訪問台灣，顯示台義關係不斷升溫，她未來也會持續在立院國防外交委員會推動台義交流。

席間另有不少台僑，知道林楚茵先生是陸委會副主委梁文傑，要求轉達對梁文傑回應中國言論的讚賞，認為梁文傑發言冷靜又犀利，「一針見血說出台僑心聲」，讓林楚茵笑稱，沒想到此行還順便替梁文傑辦了海外粉絲見面會。

義大利 林楚茵 梁文傑

黨公職座談聚焦民生 賴清德指示加強打詐

兼任民進黨主席的賴清德總統昨天赴新北與黨公職座談，與會綠委、議員轉述，座談多著重在民生經濟議題，對於假訊息闢謠也要加速，...

柯文哲、黃國昌深談完後拋聯合政府 背後藏什麼用意？

民眾黨前主席柯文哲交保後「王者回歸」氣勢高漲，白營決策也轉為「大事尊柯文哲、小事找黃國昌」雙核心模式，而黃國昌在柯文哲交保後的首次民眾黨中央委員會上突然拋出「聯合政府」議題，除了顯示黃國昌尊柯文哲路線始終如一外，也暗藏2026、2028年藍白合作密碼。不過，北檢抗告成功，柯文哲7千萬交保生變，高等法院指台北地院「才1個月前後矛盾」，柯是否再回看守所，牽動政壇未來變數仍多。

AIT：開羅宣言未決定台灣最終地位 蕭旭岑：違美「六項保證」置台於險境

中國大陸近期聲稱二戰期間的國際文件，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國。美國在台協會（ＡＩＴ）昨天表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，試圖支持其脅迫台灣的行動，北京的敘事是錯誤的，意圖將台灣孤立於國際社會之外。

外交事務刊文：兩岸避戰 須有非正式溝通管道

「外交事務」（Foreign Affairs）十二日刊文指出，台海很有可能因為意外或誤判而引發戰爭，呼籲兩岸必須維持非正式的溝通管道來避免危機發生；文章也呼籲美台必須增加對話，制定危機事件爆發時的策略。

縣市長提名 綠基層質疑協調式民調不透明

民進黨選對會確認縣市長提名規則，僅有執政任滿、不能再連任縣市辦理公開初選，非執政縣市由選對會進行徵詢協調作業；儘管規則言...

困境中創造護國群山 蕭美琴勉勵青年勇敢向前政府將作後盾

國際青年商會中華民國總會全國年會今天在宜蘭開幕，副總統蕭美琴出席，致詞時表示，世界不安定，有各式各樣挑戰，政府提出租屋政...

