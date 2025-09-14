美東僑團曼哈頓入聯遊行 讓台灣一起貢獻

快訊

中央社／ 紐約13日專電

美東地區台僑團體、留學生與立委今天參加在紐約舉行的台灣入聯大遊行，友邦駐聯官員也出席在聯合國總部前的文宣啟動儀式，持續向國際說明台灣參與聯合國的必要性。

第80屆聯合國大會9日在聯大總部開議，來自紐約、費城與華府的台僑團體依照往例，參加在紐約曼哈頓市中心舉行的台灣入聯大遊行活動，不少僑胞攜家帶眷參與。

遊行隊伍由立委王正旭、麥玉珍、賴惠員帶領，經過人潮洶湧的42街與布萊恩公園（Bryant Park），抵達紐約公共圖書館前廣場。

遊行民眾高喊UN for Taiwan（台灣入聯）與KeepTaiwan Free（守護台灣自由）等口號，吸引沿途大批國際觀光客與紐約市民掌聲、歡呼聲回應。

駐紐約辦事處長李志強在紐約公共圖書館前廣場向參與民眾表示，台灣從1971年開始就未被聯合國納入，為什麼今天站出來，是要讓世界所有人知道，聯合國對台灣不公不義，台灣應該要成為聯合國會員，參與聯合國。

前來紐約參加遊行，會晤美國國會議員與友邦駐聯代表的立委，遊行前與友邦吐瓦魯、貝里斯駐聯人員，共同參加在聯合國前廣場的台灣意象文宣活動啟動儀式。

今年推案標語為「與台灣一起貢獻，團結會更好」（Chip in with Taiwan Better Together）為主軸，凸顯台灣晶片科技實力。除了宣傳車與計程車螢幕廣告外，台商團體也資助時報廣場巨型廣告。

民進黨立委王正旭說，4年前疫情對全球衝擊非常巨大，台灣在第一島鏈面對中國，是傳染性疾病最容易出現的地方，站在第一島鏈最前防線，透過台灣，若可以掌握更多新興病毒疾病訊息，相信對全球有很大幫助。

他強調，事實證明台灣有能力參與疾病防禦，可提供醫療物資貢獻。台灣有很好的醫療體系，透過提供好的模式讓全球知道，面對新興疾病時，共同協助讓疾病對全球人類影響有效減低。

民眾黨立委麥玉珍指出，在國會是為利國福民，不同理念想法都可溝通，溝通方式不同而已。來到紐約一樣是不斷溝通，提出想法需求，大家才能達成共識。台灣人在紐約訴求聯合國，希望他們聽到台灣聲音，在世界共同努力。

王正旭與麥玉珍在紐約期間，拜訪聯邦眾議員瑪里歐塔基斯（Nicole Malliotakis）。瑪里歐塔基斯在臉書貼文指出，美台關係堅實，聯合國大會開議期間，支持台灣參與的權利。

