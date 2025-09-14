AIT：開羅宣言未決定台灣最終地位 蕭旭岑：違美「六項保證」置台險境

中國大陸近期聲稱二戰期間的國際文件，要求日本把從中國所竊取的領土包括台灣歸還中國。美國在台協會（ＡＩＴ）昨天表示，中國試圖扭曲「開羅宣言」等二戰時期文件，試圖支持其脅迫台灣的行動，北京的敘事是錯誤的，意圖將台灣孤立於國際社會之外。

ＡＩＴ發言人回覆媒體詢問時指出，中國故意歪曲二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」；北京的敘事完全是錯誤的，這些文件都沒有決定台灣的最終政治地位。

ＡＩＴ發言人回覆媒體指出，虛假的法律敘事是北京更廣泛行動的一部分，意圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家在與台灣互動方面的主權選擇。

外交部長林佳龍昨表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬是客觀的事實，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天質疑，中華民國憲法規定，台灣主權屬於中華民國。ＡＩＴ的新論述違反了美國長期的政策，包括六項保證中「未改變對台灣主權的立場」，變成「台灣未定論」，完全不符合中華民國的利益，還把台灣的安全推向險境。

